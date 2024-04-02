Кому потрібно більше сексу: жінкам чи чоловікам

Переважає думка, що чоловіки легко збуджуються і завжди готові до сексуального контакту, тоді як жінки хочуть сексу рідше і мають бути "у відповідному настрої". Проте питання сексуального потягу має складніший характер.

Існують наукові роботи, що підтверджують ідею про те, що чоловіки через високий рівень тестостерону частіше думають про секс, активніше його шукають і легше збуджуються.

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Вважається, що чоловіча сексуальність подібна до вимикача, тоді як жіноча сексуальність є складним взаємозв'язком реакцій. Однак це питання не таке просте, сучасне розуміння сексуальності вказують на те, що сексуальний потяг не варто зводити до понять "чоловічий" і "жіночий".

Хто більше хоче сексу

Соціальні норми і виховання, яке ми отримуємо, спрямоване на те, щоб прийняти або придушити свою сексуальність, сильно впливають на те, як ми відчуваємо свою сексуальність і як ми про неї розповідаємо, наприклад, дослідникам. Чоловікам зазвичай дозволено бути більш відкритими стосовно свого бажання сексу, тоді як для жінок це може бути ознакою вульгарності,

– зазначила сексологиння Сара Хантер Мюррей.

Джастін Гарсіа, виконавчий директор Інституту Кінсі при Університеті Індіани, США, згоден з цією думкою: "Наше сексуальне бажання визначається безліччю факторів, включаючи не тільки біологію, вік і вживання медикаментів, але і поточну ситуацію, і життєві обставини – як для чоловіків, так і для жінок".

У дослідженні 2007 року вчені намагалися з'ясувати, як соціальні норми впливають на те, як чоловіки та жінки повідомляють про свою сексуальну поведінку (включаючи мастурбацію, кількість сексуальних партнерів та перегляд порнографії). Добровольцям – студентам – був заданий один і той же набір питань, але вони були поділені на три групи.

Першій групі повідомили, що їхні відповіді побачать наукові співробітники (їх однолітки).

Другу групу під'єднали до детектора брехні та ввели в оману, заявивши, що фахівці точно дізнаються, якщо вони брешуть.

Третю групу під час опитування не підключали до "детектора брехні", а їхні відповіді залишалися анонімними для студентів, які допомагали у дослідженні.

Практично у всіх питаннях чоловіки й жінки переважно повідомляли про різний рівень сексуальної активності, коли вони думали, що їхні відповіді побачать однолітки. У групі, яку під'єднали до "детектора брехні", статеві відмінності були значно меншими.

Стереотипи не працюють

Попри стереотипи, значна частина чоловіків – кожен шостий – регулярно має низький рівень сексуального потягу, тобто досить низький, щоб людина могла розглядати це як проблему. Огляд досліджень показав: приблизно від 14% до 19% чоловіків регулярно повідомляли, що вони мали проблемно низьке чи знижене сексуальне бажання.

Отже рівні сексуального потягу у чоловіків і жінок схожі. Гендерні норми щодо статевого потягу багато в чому застаріли. Є чоловіки, чий інтерес до сексу варіюється від низького до повної відсутності та до дуже високого, – і те саме стосується жінок.