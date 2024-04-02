Кому нужно больше секса: женщинам или мужчинам

Преобладает мнение, что мужчины легко возбуждаются и всегда готовы к сексуальному контакту, тогда как женщины хотят секса реже и должны быть "в соответствующем настроении". Однако вопрос сексуального влечения имеет более сложный характер.

Существуют научные работы, подтверждающие идею о том, что мужчины из-за высокого уровня тестостерона чаще думают о сексе, активнее его ищут и легче возбуждаются.

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Считается, что мужская сексуальность подобна выключателю, тогда как женская сексуальность является сложной взаимосвязью реакций. Однако этот вопрос не так прост, современное понимание сексуальности указывают на то, что сексуальное влечение не стоит сводить к понятиям "мужской" и "женский".

Кто больше хочет секса

Социальные нормы и воспитание, которое мы получаем, направленное на то, чтобы принять или подавить свою сексуальность, сильно влияют на то, как мы ощущаем свою сексуальность и как мы о ней рассказываем, например, исследователям. Мужчинам обычно разрешено быть более открытыми в отношении своего желания секса, тогда как для женщин это может быть признаком пошлости,

– отметила сексолог Сара Хантер Мюррей.

Джастин Гарсиа, исполнительный директор Института Кинси при Университете Индианы, США, согласен с этим мнением: "Наше сексуальное желание определяется множеством факторов, включая не только биологию, возраст и употребление медикаментов, но и текущую ситуацию, и жизненные обстоятельства – как для мужчин, так и для женщин".

В исследовании 2007 года ученые пытались выяснить, как социальные нормы влияют на то, как мужчины и женщины сообщают о своем сексуальном поведении (включая мастурбацию, количество сексуальных партнеров и просмотр порнографии). Добровольцам – студентам – был задан один и тот же набор вопросов, но они были разделены на три группы.

Первой группе сообщили, что их ответы увидят научные сотрудники (их сверстники).

Вторую группу подключили к детектору лжи и ввели в заблуждение, заявив, что специалисты точно узнают, если они врут.

Третью группу во время опроса не подключали к "детектору лжи", а их ответы оставались анонимными для студентов, которые помогали в исследовании.

Практически во всех вопросах мужчины и женщины преимущественно сообщали о разном уровне сексуальной активности, когда они думали, что их ответы увидят сверстники. В группе, которую подключили к "детектору лжи", половые различия были значительно меньше.

Стереотипы не работают

Несмотря на стереотипы, значительная часть мужчин – каждый шестой – регулярно имеет низкий уровень сексуального влечения, то есть достаточно низкий, чтобы человек мог рассматривать это как проблему. Обзор исследований показал: примерно от 14% до 19% мужчин регулярно сообщали, что они имели проблемно низкое или пониженное сексуальное желание.

Так что уровни сексуального влечения у мужчин и женщин похожи. Гендерные нормы относительно полового влечения во многом устарели. Есть мужчины, чей интерес к сексу варьируется от низкого до полного отсутствия и до очень высокого, – и то же самое касается женщин.