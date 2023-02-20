Секс після пологів: коли та як повертати статеве життя новоспеченим батькам

З появою дитини життя батьків, в тому числі й статеве, кардинально змінюється. Вагітність та пологи відображаються на самопочутті та здоров’ї жінки. Адже пологи – це великий стрес для організму.

Про те, коли після пологів можна повертати в своє життя інтимну близькість та на що варто звернути увагу, щоб секс приносив задоволення 24 каналу розповіла лікарка акушер-гінекологиня вищої категорії, головний лікар медичного центру "Лелека" Наталія Шемякіна.

Також на тему: Сексуальна освіта для дівчаток: будова органів, гігієна, перший секс та контрацепція

Коли варто відновлювати статеве життя

Після вагінальних пологів чи після операції кесарів розтин статеве життя можна відновлювати після завершення післяпологового періоду, а саме – 42 доби.

Чому?

Протягом 42 діб після пологів спостерігаються:

помірні кров'янисті виділення із матки – "лохії";

скорочення матки (за цей час вона повертається до того об'єму, в якому була до вагітності);

загоєння швів піхви, промежини або рубця після кесаревого розтину;

відновлення слизової піхви та її мікрофлори.

Через 1 – 1,5 місяця після пологів має відбутися профілактичний огляд у акушера-гінеколога, на якому:

за необхідності призначаються обстеження (аналіз виділень з піхви, УЗД органів малого таза);

пропонуються альтернативні методи контрацепції;

призначаються вправи Кегеля для зміцнення м'язів піхви;

плануються подальші профілактичні огляди, надаються рекомендації про початок та особливості фізичних вправ, статевого життя, косметологічних процедур тощо.

Як змінюються органи малого таза жінки після пологів

Звісно, після проходження плоду пологовими шляхами жінки, відбуваються деякі функціональні зміни піхви. Проте, її анатомія доволі швидко повертається до початкових показників.

Річ у тому, що під впливом гормонів та багатьох фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час вагітності, піхва "готується" до проходження дитини пологовими шляхами. Тобто, м'язи стають більш розслабленими, слизова дещо збільшеною, що дозволяє дитині повільно народитися.

Наталія Шемякіна “У процесі пологів ми проводимо всю необхідну профілактику небажаних розривів, використовуючи під час пологів гелі, які містять гіалуронову кислоту. Але природа жінки не всьому підкоряється. Тому бувають такі ситуації, коли акушер-гінеколог вимушений зробити розріз, або ж виникають ситуації, коли утворюються розриви. Проте, не варто цього боятись!”

По-перше, якщо така ситуація трапилась, то акушер-гінеколог чітко та анатомічно правильно складає всі тканини, що є запорукою швидкого загоєння.

По-друге, вправи Кегеля сприяють швидкому відновленню м'язів тазового дна.

По-третє, піхва, за своєю природою, скорочується, м'язи та слизова підтягуються.

Завдяки цьому, відновлення та загоєння відбувається швидко.

Які зміни відбуваються у психо-емоційному плані

Пройшовши шлях вагітності та пологів, жінка може навіювати собі думки, що вона вже не така, як була раніше, що всі відчуття при статевому акті будуть змінені, що їй буде боляче тощо.

Проте, анатомічно статеві органи після пологів, навіть, якщо були розриви, розрізи чи тріщинки, не змінюються! В такому разі, об'єктивно допомогти позбутися перебільшення, фантазій, навіювань жінці може лише один надійний рецепт – кохання та турбота її чоловіка.

Наталія Шемякіна “Разом з тим, в моїй практиці я часто чую від пацієнтів, що їх статеве життя покращилось, вони відчувають нову енергію і стають ще ближчими одне одному”.

Якщо все ж таки жінка з відновленням статевого життя спостерігає поколювання та неприємні відчуття, сильний біль або виражену сухість, відчуття занадто вільного проникнення в піхву, то про це обов'язково потрібно сказати лікарю.

На післяпологовій консультації лікар огляне жінку, і якщо все ж таки буде діагностовано непередбачувані анатомічні зміни, то вони легко виправляються за допомогою пластичної гінекологічної хірургії. Це місцеві втручання, які відновлюють естетику піхви. Іноді вони невеличкі, навіть не потребують загальної анестезії.