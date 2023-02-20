Секс после родов: когда и как возвращать половую жизнь новоиспеченным родителям

С появлением ребенка жизнь родителей, в том числе и половая, кардинально меняется. Беременность и роды отражаются на самочувствии и здоровье женщины. Ведь роды – это большой стресс для организма.

О том, когда после родов можно возвращать в свою жизнь интимную близость и на что стоит обратить внимание, чтобы секс доставлял удовольствие 24 канала рассказала врач акушер-гинеколог высшей категории, главный врач медицинского центра "Аист" Наталья Шемякина.

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Когда следует восстанавливать половую жизнь

После влагалищных родов или после операции кесарево сечение половую жизнь можно восстанавливать после завершения послеродового периода, а именно – 42 суток.

Почему?

В течение 42 суток после родов наблюдаются:

умеренные кровянистые выделения из матки – "лохии";

сокращение матки (за это время она возвращается к тому объему, в котором была до беременности);

заживление швов влагалища, промежности или рубца после кесарева сечения;

восстановление слизистой влагалища и его микрофлоры.

Через 1 – 1,5 месяца после родов должен пройти профилактический осмотр у акушера-гинеколога, на котором:

при необходимости назначаются обследования (анализ выделений из влагалища, УЗИ органов малого таза);

предлагаются альтернативные методы контрацепции;

назначаются упражнения Кегеля для укрепления мышц влагалища;

планируются дальнейшие профилактические осмотры, даются рекомендации о начале и особенностях физических упражнений, половой жизни, косметологических процедур и т.д.

Как изменяются органы малого таза женщины после родов

Конечно, после прохождения плода родовыми путями женщины происходят некоторые функциональные изменения влагалища. Однако ее анатомия довольно быстро возвращается к начальным показателям.

Дело в том, что под влиянием гормонов и многих физико-химических процессов, происходящих во время беременности, влагалище готовится к прохождению ребенка родовыми путями. То есть, мышцы становятся более расслабленными, слизистая несколько увеличена, что позволяет ребенку медленно родиться.

Наталья Шемякина “В процессе родов мы проводим всю необходимую профилактику нежелательных разрывов, используя при родах гели, содержащие гиалуроновую кислоту. Но природа женщины не всему подчиняется. Поэтому бывают такие ситуации, когда акушер-гинеколог вынужден сделать разрез, или возникают ситуации, когда образуются разрывы. Однако не стоит этого бояться!”

Во-первых Если такая ситуация случилась, то акушер-гинеколог четко и анатомически правильно составляет все ткани, являющиеся залогом быстрого заживления.

Во-вторых, упражнения Кегеля способствуют быстрому восстановлению мышц тазового дна.

В-третьих, влагалище, по своей природе, сокращается, мышцы и слизистая подтягиваются.

Благодаря этому восстановление и заживление происходит быстро.

Какие изменения происходят в психоэмоциональном плане

Пройдя путь беременности и родов, женщина может внушать себе мысли, что она уже не такая, как раньше, что все ощущения при половом акте будут изменены, что ей будет больно и т.д.

Однако анатомически половые органы после родов, даже если были разрывы, разрезы или трещинки, не меняются! В таком случае, объективно помочь избавиться от преувеличения, фантазий, внушений женщине может только один надежный рецепт – любовь и забота ее мужа.

Наталья Шемякина "Вместе с тем, в моей практике я часто слышу от пациентов, что их половая жизнь улучшилась, они чувствуют новую энергию и становятся еще ближе друг другу".

Если же женщина с восстановлением половой жизни наблюдает покалывание и неприятные ощущения, сильную боль или выраженную сухость, ощущение слишком свободного проникновения во влагалище, то об этом обязательно нужно сказать врачу.

На послеродовой консультации врач осмотрит женщину, и если все же будут диагностированы непредсказуемые анатомические изменения, они легко исправляются с помощью пластической гинекологической хирургии. Это местные вмешательства, восстанавливающие эстетику влагалища. Иногда они небольшие, даже не нуждаются в общей анестезии.