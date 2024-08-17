Еще в июле фонд "Охматдет" объявил победителя тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы. Им оказалась сомнительная фирма, предложившая свои услуги по достаточно высокой цене. На это обратили внимание журналисты "Наши деньги".

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Жовнира отстранили

17 августа в сообщении в соцсети глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что гендиректора "Охматдета" Владимира Жовнира отстранили от выполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

Также чиновник уточнил, что факты, связанные с восстановлением зданий "Охматдета" и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" – здоровое детство" изучаются Национальной полицией Украины. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, продолжается инициированная Ляшко внутренняя проверка Минздрава.

Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть отстроена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством,

– отметил министр.

Также министр сообщил, что вчера получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава.

К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда,

– рассказал Ляшко.

Новые детали о скандальном тендере

Ляшко сообщил, что для избрания восстановителя среди фирм-конкурсантов были привлечены два рабочих органа. Один – это рабочая группа "Охматдета", а второй – общее собрание Фонда.

Общее собрание Фонда предоставило рекомендацию на заключение договора с компанией "Буд-Технолоджи", которая сделала третье по дороговизне предложение.

Решение объявить компанию победителем тендера принял генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы.

В то же время, во время проверки Минздрав выяснил, что соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от рабочей группы именно "Охматдета" получены не были. Почему так произошло – будут выяснять.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что собирать средства именно на счет Фонда после атаки на "Охматдет" 8 июля предложил директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества.