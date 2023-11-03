Пациентку зовут Любовь Прокопенко, она из Черкасс. Все шесть лет она пыталась выяснить, что у нее за недуг: никакие обследования не давали результата – местные врачи не могли поставить диагноз. Более того, женщину направляли к психиатрам. Мол, она себе что-то надумала.

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Наконец, 3 года назад врачи выяснили, что у женщины – ахалазия пищевода. Это расстройство моторики пищевода, неспособность нижнего пищеводного сфинктера полностью расслабляться при глотании. Так что вся еда возвращается.

Хирурги, к которым обращалась женщина, отказывались оперировать, говорили – опасно.

Операция длилась всего час

Впрочем, к счастью, попав в Центр хирургии больницы Святого Пантелеймона во Львове, где врачи провели дополнительные обследования и подтвердили диагноз – ахалазия пищевода, в конце концов, решили оперировать женщину.

Львовские медики подтвердили ахалазию пищевода / Фото Первого медицинского объединения Львова

Операция длилась всего час, а уже на третий день после вмешательства пациентка уехала домой.

В то же время оперативное вмешательство, проведенное 31-летней Любовью Прокопенко, уникальное и ювелирно сложное.



Врачи провели уникальную и ювелирную операцию на пищеводе / Фото Первого медицинского объединения Львова

Почему возникает ахалазия пищевода Ее пищеводный сфинктер запирался и не разжимался – оставалось всего 4 мм – это критически узкое отверстие, через которое еда не может попасть в желудок.

Хирург Андрей Стасишин объяснил, что единственной причины появления такой аномалии нет. Ее могут вызвать нарушение работы нервных клеток пищевода, генетические факторы, осложнения других заболеваний.

Андрей Стасишин оперировал 31-летнюю Любовь / Фото Первого медицинского объединения Львова

Женщину уже выписали, она чувствует себя значительно лучше / Фото Первого медицинского объединения Львова

Оперировали женщину миниинвазивно: хирурги рассекли мышцы, зажавшие отверстие между пищеводом и желудком, и сформировали манжету, чтобы содержимое пищевода могло свободно проходить к желудку и не возвращалось.