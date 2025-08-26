На это указывают ряд исследований и феномен, который в публикациях описывают как "парадокс Куомо" – ситуации, когда факторы, что обычно ухудшают здоровье, иногда связаны с лучшей выживаемостью у онкопациентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

Значит ли это, что советы ЗОЖ теряют смысл? Нет – но контекст решает все.

Когда "лишний вес" становится резервом энергии?

Британский онколог и исследователь рака, профессор Университета Англия Раскина Джастин Стеббинг обращает внимание: при запущенных формах рака дополнительная жировая и мышечная масса может стать фактором выживания.

Агрессивные методы лечения – химиотерапия, повторные операции – истощают организм. Пациенты с более высоким запасом энергетических и белковых ресурсов обычно лучше переносят такие нагрузки, реже доходят до критического истощения.

Похожий эффект наблюдали и вне онкологии. Анализ 1,7 миллиона госпитализаций с пневмонией в США показал: у пациентов с ожирением шансы выжить были на 29% выше, чем у людей с нормальной массой тела. Скорее всего, дело опять же в "резерве" – организм имеет больше горючего для борьбы с тяжелой инфекцией и лечением.

Алкоголь: не "полезен", но есть нюансы

Два масштабных исследования с участием около 56 тысяч американцев находили связь между умеренным употреблением алкоголя и более низким риском ишемической болезни сердца. Но интерпретировать эти данные следует осторожно.

Врачи не считают алкоголь полезным. Вероятно, "положительный эффект" частично объясняется тем, что люди, которые пьют изредка и умеренно, целом больше заботятся о здоровье: имеют лучший рацион, больше двигаются, следят за давлением.

А ещё часто вспоминают полифенолы в красном сухом вине – антиоксиданты с потенциальным кардиозащитным эффектом. Но ради них пить не нужно: полифенолов немало в винограде, большинстве фруктов и овощей, кофе и чае.

Холестерин: "чем ниже, тем лучше" – не всегда правда

Очень низкий уровень холестерина может быть маркером проблем – хронического воспаления или нарушений функции печени, отмечает Джастин Стеббинг. А связь между холестерином и продолжительностью жизни еще сложнее.

Шведское исследование, в течение 35 лет наблюдало 44 636 человек, выявило: среди тех, кто дожил до 100 лет, в более позднем возрасте чаще фиксировали высокие показатели холестерина по сравнению с молодыми участниками. Это не "реабилитация" высокого холестерина, а сигнал, что на продолжительность жизни влияют десятки факторов, а еще – эффект возраста, отбора и сопутствующих болезней.

Главный вывод