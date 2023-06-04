Специалисты в области питания предупреждают, что не все продукты можно есть в большом количестве даже в начале рабочего дня. Они назвали 5 продуктов, из-за которых можно быстро набрать вес.

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Кофейные напитки

Кофе, в котором есть сливки и искусственные подсластители, это пустые калории. Потому регулярно такие напитки употреблять не стоит. Есть данные, что кофе с подобными добавками связан с увеличением веса и накоплением жира на животе.

Овсяная каша

При добавлении изюма или банана, а еще поверх сахара, джема или меда – вы легко можете получить более 500 калорий из простых углеводов. К тому же эти углеводы очень быстро усвоятся, и вы очень скоро снова почувствуете голод.

Кроме того, такой прием пищи способен вызвать всплеск уровня инсулина, который останавливает сжигание жира и увеличивает количество жира в области живота.

Яичница-болтанка или скрембл

Проблема с употреблением яиц возникает тогда, когда их смешивают с маслом или маслом, как в случае приготовления популярного скрембла. И это добавляет сотни лишних калорий в пищу. Лучше при жарке распределяйте масло по сковороде с помощью пульверизатора.



Во время приготовления скрембла нужно обычно много масла, которое очень калорийно / Фото Unsplash

В то же время яйца сами по себе, являются отличным вариантом завтрака. Они достаточно сытны и являются хорошим источником белка, обладают низкой калорийностью и богаты такими питательными веществами, как холин и витамин D.

Булочки и прочая сдоба

Круасаны, кексы, булочки – это лишь несколько видов выпечки на завтрак, которые могут вызвать нежелательный жир на животе. Это связано с тем, что такие продукты прошли сильную обработку и содержат рафинированные углеводы, способствующие увеличению веса. Кроме этого, в выпечке много добавленного сахара и она калорийна.

Хлопья и готовые завтраки

В них в больших количествах содержатся рафинированные углеводы и добавлен сахар. И это, безусловно, может привести к увеличению охвата талии.