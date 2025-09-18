Укр Рус
18 сентября, 11:05
Завтрак после 10 утра может сигнализировать о проблемах со здоровьем

Анастасия Лукашевская
Основные тезисы
  • Исследование в Великобритании показало, что поздний завтрак у пожилых людей связан с повышенным риском преждевременной смерти, но не является прямой причиной, а скорее индикатором проблем со здоровьем.
  • Поздний завтрак чаще встречается среди людей с постоянной усталостью, депрессией, проблемами с зубами, хроническими заболеваниями и генетической предрасположенностью к вечернему хронотипу.

В какое время вы завтракаете – может рассказать больше о вашем здоровье, чем кажется. В частности, для пожилых людей поздний завтрак связан с повышенным риском преждевременной смерти.

Как поздний завтрак влияет на здоровье?

В то же время связь не прослеживалась среди младших участников. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Великобритании среди почти 3000 человек в возрасте от 42 до 94 лет. Результаты опубликовали в научном журнале Communications Medicine, информирует 24 Канал.

Ученые из Университета Манчестера наблюдали за участниками в течение более 30 лет, анализируя их привычки по питанию, сна, состояния здоровья, а также генетические особенности.

Почему время завтрака имеет значение?

Исследование показало, что с возрастом люди склонны:

  • завтракать и ужинать позже;
  • иметь более короткое "окно" между приемами пищи;
  • смещать общий режим питания ближе к вечеру.

Но главное, что поздний завтрак в пожилом возрасте оказался связан с более высоким риском смерти. За 10 лет наблюдений в группе с ранним завтраком выживаемость составляла 89,5%, тогда как у тех, кто завтракал позже – 86,7%.

Причина или симптом?

В то же время, ученые заметили, что поздний завтрак не является прямой причиной смерти. Вероятнее всего, он является индикатором имеющихся проблем со здоровьем, которые влияют на режим дня и аппетит. Например, в группу тех, кто завтракает поздно, чаще входили люди с:

  • постоянной усталостью;
  • депрессией или тревожностью;
  • проблемами с зубами или деснами;
  • двумя и более хроническими заболеваниями.

Также на режим питания влияет генетическая предрасположенность к вечернему хронотипу (люди, которые естественно ложатся спать и встают позже).

Заметьте. Одной из ключевых гипотез ученых является то, что нарушение сна в пожилом возрасте приводит к более позднему пробуждению, что сдвигает и первый прием пищи. А плохой сон, в свою очередь, уже давно связывают с повышенным риском развития болезней и сокращением продолжительности жизни.

Питание и долголетие: что надо знать?

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.