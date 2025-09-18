Сніданок після 10 ранку може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям

У який час ви снідаєте – може розповісти більше про ваше здоров'я, ніж здається. Зокрема, для літніх людей пізній сніданок пов'язаний з підвищеним ризиком передчасної смерті.

Як пізній сніданок впливає на здоров'я?

Водночас зв'язок не простежувався серед молодших учасників. Про це свідчить дослідження, проведене у Великій Британії серед майже 3000 людей віком від 42 до 94 років. Результати опублікували в науковому журналі Communications Medicine, інформує 24 Канал.

Науковці з Університету Манчестера спостерігали за учасниками впродовж понад 30 років, аналізуючи їхні звички щодо харчування, сну, стану здоров'я, а також генетичні особливості.

Чому час сніданку має значення?

Дослідження показало, що з віком люди схильні:

снідати і вечеряти пізніше;

мати коротше "вікно" між прийомами їжі;

зміщувати загальний режим харчування ближче до вечора.

Але головне, що пізній сніданок у літньому віці виявився пов'язаний з більш високим ризиком смерті. За 10 років спостережень у групі з раннім сніданком виживаність становила 89,5%, тоді як у тих, хто снідав пізніше – 86,7%.

Причина чи симптом?

Водночас, вчені зауважили, що пізній сніданок не є прямою причиною смерті. Ймовірніше за все, він є індикатором наявних проблем зі здоров'ям, які впливають на режим дня та апетит. Наприклад, до групи тих, хто снідає пізно, частіше входили люди з:

постійною втомою;

депресією чи тривожністю;

проблемами із зубами чи яснами;

двома і більше хронічними захворюваннями.

Також на режим харчування впливає генетична схильність до вечірнього хронотипу (люди, які природно лягають спати та встають пізніше).

Зауважте. Однією з ключових гіпотез вчених є те, що порушення сну у літньому віці призводить до пізнішого пробудження, що зсуває і перший прийом їжі. А поганий сон, у свою чергу, вже давно пов'язують з підвищеним ризиком розвитку хвороб і скороченням тривалості життя.

Харчування та довголіття: що треба знати?