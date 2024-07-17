Польза спорта на свежем воздухе

Регулярные физические упражнения – лучшее, что человек может сделать для своего здоровья. Так считают специалисты Гарвардской медицинской школы, ВОЗ и других не менее авторитетных организаций. По их логике, заниматься спортом полезно в любой сезон, и лето не исключение. Тем более, что хорошая погода – мощный природный мотиватор, встать наконец-то с дивана и выйти на свежий воздух.

Также по теме Даже если не хотите: что есть и пить в жару – советы МОЗ

В пользу тренировок под открытым небом говорит множество исследований. Систематический обзор 133 научных работ показывает, что физическая активность на свежем воздухе положительно влияет на здоровье: улучшает сердечно-сосудистую функцию, снижает риск некоторых видов рака, ожирения и диабета 2 типа, способствует лучшему психоэмоциональному состоянию человека и даже повышает качество жизни.

Исследователи считают, что все эти эффекты основываются на сочетании факторов: достаточный синтез витамина D, лучший доступ кислорода и социализация.

Жара и спорт

Однако фитнес на природе имеет и минусы. Исследователи отмечают более высокий риск травм, особенно во время занятий экстремальными видами спорта. Но гораздо популярнее факторы, которые могут перечеркнуть преимущества фитнеса в жаркий день, – это высокая температура воздуха и негативное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей.

В солнечную погоду организм вынужден тратить больше энергии на терморегуляцию, что неизбежно сказывается на самочувствии и продуктивности тренировки. Увеличивается потоотделение и артериальное давление, учащается пульс, кровь становится гуще из-за потери влаги, что увеличивает нагрузку на сердце.

Как уменьшить риски

Чтобы избежать проблем со здоровьем и получить пользу от упражнений на свежем воздухе, эксперты советуют:

Выбирайте для тренировки рассвет или закат, когда температура воздуха и солнечная активность минимальны. Оптимальная температура для фитнеса, согласно рекомендациям Американского колледжа спортивной медицины, – 20 – 23 градуса по Цельсию при влажности 20–60%.

Отмените тренировку или перенесите ее в кондиционируемое помещение,, при температуре воздуха свыше +26 градусов по Цельсию. Небольшое исследование на профессиональных футболистах показало, что при +30 градусов по Цельсию биомаркеры стресса были статистически значимыми даже у тренированных атлетов.

Используйте крем с SPF для всех открытых участков тела. Не забывайте наносить его на уши, заднюю часть шеи, стопы и пальцы.

Выбирайте легкую светлую одежду и обувь с функцией отвода влаги. Технологические синтетические ткани лучше справляются с этой задачей, чем лен или хлопок.

Солнцезащитная одежда или крем с высокой степенью защиты от ультрафиолета необходимы также при занятии водными видами спорта.

Делайте несколько глотков воды или изотоника каждые 15 минут тренировки, чтобы избежать обезвоживания.

Контролируйте свое состояние. Скачки пульса, ощущение тошноты, спутанности сознания, внезапная сухость кожи, бледность, судороги – характерные признаки теплового удара. При первых признаках недомогания рекомендуется уйти в помещение или тень, выпить воды, по возможности – принять прохладный душ.