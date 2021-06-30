Задержка поставки: Гватемала требует от России вернуть деньги за "Спутник V"

Гватемала настаивает, чтобы Российский фонд прямых инвестиций вернул ей примерно 6 миллиардов рублей. Такую сумму страна заплатила за поставки 16 миллионов доз вакцины "Спутник V".

Глава МИД Гватемалы Амалия Флорес сообщила, что у России есть 5 дней, чтобы вернуть полученный аванс. Политик подчеркнула: если Россия сможет продать вакцину впоследствии, Гватемала заплатит за препарат после его поставки.

Заметьте "Спутник V" не спас россиян, – Овдиенко о новом штамме коронавируса Дельта

В то же время с мая до конца июня из обещанных миллионов вакцин Гватемала получила только 150 тысяч доз "Спутника V".

Между тем российская сторона утверждает, что у нее все под контролем.

"Спутник V": последние новости