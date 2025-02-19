Грипп, ОРВИ и COVID-19 в Украине: в каких областях больше всего больных

С 10 по 16 февраля в Украине зарегистрировано 206 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. В 16 областях страны зафиксировано превышение эпидемического порога, что втрое больше, чем неделей ранее.

Такую информацию на брифинге 18 февраля озвучил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает 24 Канал.

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В каких областях больше всего больных

По его словам, наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано среди детей – они составляют 60% от всех заболевших.

Превышение низкого уровня эпидемического порога выявлено в таких областях, как:

Винницкая;

Киевская;

Львовская;

Кировоградская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская.

Средний уровень превышения эпидемпорога наблюдали в таких регионах:

Волынская область;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

Высокий уровень эпидемического порога превышен только в Хмельницкой области, добавил Даниленко.

Вместе с тем, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве превышение эпидпорога не зафиксировали.

Эпидемическая ситуация в Украине

Как сообщил представитель Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона в сентябре 2024 года в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели около 2,5 миллиона граждан. При этом доля тех, у кого диагностирован COVID-19, составляет менее 1%.

Эпидемический процесс развивается по стандартному сценарию, что не отличается от предыдущих лет. Отмечу, что общий уровень заболеваемости ниже на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона,

– подчеркнул Даниленко.

Он также подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики гриппа и COVID-19. Кроме этого, он рекомендует: