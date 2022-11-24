Видео работы медиков обнародовали в Институте сердца Минздрава Украины. Его глава Борис Тодуров рассказал, как прошла операция.

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Отключение света не помешало врачам спасти ребенка

В Институте сердца рассказали, что 23 ноября стали свидетелями еще одного "русского мира" в действии – ракетный обстрел, который унес жизни людей, обесточил и обезводил города и целые области. Однако врачи продолжают работать, несмотря ни на что.

Сегодняшний ракетный обстрел Киева унес несколько жизней киевлян, погрузил город во тьму и холод. В Институте сердца Минздрава Украины – 190 пациентов и 300 сотрудников. Вот уже несколько часов нет воды. Пока справляемся самостоятельно, но с каждым часом все труднее,

– отметил Тодуров.

Он добавил, что в Институте продолжают делать только экстренные операции. Врачи проведут ночь в клинике, ведь нужно контролировать ситуацию.

"Благодарю всех сотрудников за слаженную и самоотверженную работу. В этой нестандартной ситуации мы не потеряли ни одного больного. Спасибо киевским коммунальным службам за поддержку. Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца", – заявил профессор.

На видео он показал, как при отключении света ребенку делали операцию на сердце. Во время вмешательства в операционной пропал свет из-за массированного ракетного удара оккупантов. Завершить работу помог генератор.

Обратите внимание! Россия во время массированной атаки 23 ноября направила на Киев 31 ракету, 21 из которых удалось сбить силам ПВО. Однако захватчикам все же удалось попасть в инфраструктурный объект. В результате столица осталась без электроэнергии.

Борис Тодуров рассказал, как врачи оперировали сердце ребенку во время отключения света: видео