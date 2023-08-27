Почему после болезни могут выпадать волосы
Источник:Healthcare Utah
Временное выпадение волос – нормальное явление после лихорадки или болезни. У многих людей наблюдается заметное выпадение волос даже через несколько месяцев после выздоровления.
Медицинское название этого типа выпадения волос – телогенная алопеция. Она происходит, когда больше волос, чем обычно, одновременно входят в фазу выпадения – телогена.
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Почему выпадают волосы после болезни
Волосы проходят через цикл роста, покоя и выпадения. В фазе телогена волосы перестают расти и остаются на голове до тех пор, пока не начнут выпадать естественным образом. У людей с телогеновой алопецией большее количество волос входит в фазу телогена, что приводит к увеличению выпадения волос.
Большинство людей наблюдают заметное выпадение волос через два – три месяца после лихорадки или болезни. Целые пряди волос могут выпадать, когда человек принимает душ или расчесывает его. Этот процесс может длиться от 6 до 9 месяцев, прежде чем прекратится. Затем большинство замечает, что волосы снова начинают выглядеть нормально и перестают выпадать.
Хорошая новость заключается в том, что этот тип выпадения волос обычно носит временный, а не постоянный характер. Волосы имеют тенденцию возвращаться в нормальное состояние само по себе. Им просто нужно дать время.
Что делать
Что можно сделать, чтобы минимизировать потерю волос:
- Аккуратно обращаться с волосами. Использовать расческу с широкими зубьями, чтобы свести к минимуму ломкость волос.
- Соблюдать правила гигиены. Регулярно мыть волосы мягким шампунем и использовать кондиционер. Избегайте агрессивных химикатов или инструментов для горячей укладки, которые могут еще больше повредить волосы.
- Соблюдать сбалансированную диету. Включите в свой рацион продукты, богатые витаминами, минералами и белками, такие как фрукты, овощи, нежирное мясо и цельнозерновые продукты.
- Справляться со стрессом. Можно попробовать йогу, медитацию или другие способы справиться с уровнем стресса.
Если состояние волос не улучшается или возникли опасения по поводу здоровья волос, рекомендуется проконсультироваться с трихологом или дерматологом.