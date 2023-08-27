Чому після хвороби може випадати волосся

Тимчасове випадання волосся – нормальне явище після лихоманки чи хвороби. У багатьох людей спостерігається помітне випадання волосся навіть за кілька місяців після одужання.

Медична назва цього типу випадання волосся – телогенова алопеція. Вона відбувається, коли більше волосся, ніж зазвичай, одночасно входить у фазу випадання – телогена.

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Чому випадає волосся після хвороби

Волосся проходить через цикл росту, спокою та випадання. У фазі телогена волосся перестає рости і залишається на голові до тих пір, поки не почне випадати природним чином. У людей з телогеновою алопецією більша кількість волосся входить у фазу телогена, що призводить до збільшення випадання волосся.

Більшість людей спостерігають помітне випадання волосся через два – три місяці після лихоманки чи хвороби. Цілі пасма волосся можуть випадати, коли людина приймає душ або розчісує його. Цей процес може тривати від 6 до 9 місяців, перш ніж припиниться. Потім більшість помічає, що волосся знову починає виглядати нормально і перестає випадати.

Якщо з'явився висип, свербіж шкіри голови або печіння, то випадання волосся викликане не телогеновою алопецією, а чимось іншим і настав час звернутися до дерматолога.

Хороша новина полягає в тому, що цей тип випадання волосся зазвичай має тимчасовий, а не постійний характер. Волосся має тенденцію повертатися до нормального стану саме по собі. Їм просто потрібно дати час.

Що робити

Що можна зробити, щоб мінімізувати втрату волосся:

Акуратно поводитися з волоссям. Використовувати гребінець із широкими зубами, щоб звести до мінімуму ламкість волосся.

Дотримуватись правил гігієни. Регулярно мити волосся м'яким шампунем та використовувати кондиціонер. Уникати агресивних хімікатів або інструментів для гарячого укладання, які можуть ще більше пошкодити волосся.

Дотримуватись збалансованої дієти. Включити у свій раціон продукти, багаті вітамінами, мінералами та білками, такі як фрукти, овочі, нежирне м'ясо та цільнозернові продукти.

Справлятися зі стресом. Можна спробувати йогу, медитації або інші способи впоратися з рівнем стресу.

Якщо стан волосся не покращується або виникли побоювання щодо здоров'я волосся, рекомендується проконсультуватися з трихологом або дерматологом.