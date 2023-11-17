Можно ли вылечить синдром Дауна

В настоящее время нет методов полного лечения синдрома Дауна, но современные подходы к медицинской и социальной поддержке пациентов с этим синдромом позволяют им вести активную, полноценную и счастливую жизнь.

Синдром Дауна – это генетическое заболевание. У людей с синдромом Дауна три копии 21 хромосомы вместо двух. Никто точно не знает почему так происходит, но по какой-то причине в ходе раннего развития плода возникает ошибка при распределении клеток и генетический сканер выдает лишнюю копию хромосомы.

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Лечение синдрома Дауна

Существует исследование, предлагающее потенциальный метод лечения синдрома Дауна. Ученые экспериментировали с введением специального гена XIST, который мог "отключить" лишнюю хромосому. Кроме того, они использовали генетический переключатель, активировавший XIST при введении антибиотика доксициклина. Это помогло уменьшить активность отдельных генов 21 хромосомы, связанных с синдромом Дауна.

Однако это исследование еще на начальной стадии, и есть ряд ограничений, таких как неспособность полностью блокировать экспрессию всех генов излишней хромосомы. Перед тем, как стать полноценным методом лечения, необходимо дополнительное исследование, в том числе на людях.

Улучшение жизни людей с синдромом Дауна

Больше успеха ученые добились улучшения качества жизни людей с синдромом Дауна. Уже существует препарат, который помогает восстановить синтез гонадотропин-рилизинга гормона. Выработка его нарушена у людей с синдромом Дауна, что приводит к разным проблемам со здоровьем.

Сначала исследование было проведено на мышах, но затем препарат опробовали на семи людях с синдромом Дауна. Через полгода терапии участники показали улучшение на 10-30% в тесте на интеллект.

Однако существует дискуссия о необходимости полного "лечения" синдрома Дауна. Некоторые считают, что акцент на лечении может спровоцировать стигматизацию, альтернативный взгляд предлагает развивать способы улучшения жизни этих людей, сохраняя при этом их уникальный вклад в общество.