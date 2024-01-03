В Одессе за последнюю неделю зафиксировали два случая кори

За последнюю неделю в Одессе подтвердили два случая кори среди детей. Возраст детей от трех до восьми лет.

Об этом в городе зафиксировали случаи заболевания корью сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Отмечают, что по состоянию на данный момент дети находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.

Представители центра контроля и профилактики болезней отметили, что волноваться не следует, ведь ситуация со здоровьем общественности находится под контролем.

Уточняют, что специалисты приняли все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.

Дети не были вакцинированы

. На местах, где проживают и учатся инфицированные дети, провели профилактические и противоэпидемические мероприятия.

В центре контроля и профилактики болезней сообщили также, что оба ребенка не были вакцинированы против кори. И подчеркнули, что важным шагом для предотвращения заболевания является сама прививка, а потому призывали родителей вакцинировать детей вовремя.

В то же время Одесской области высок уровень вакцинации детей против кори, регион занимает второе место в Украине.