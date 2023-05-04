Шесть мифов о бронхиальной астме, в которые верит большинство людей

4 мая – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Впервые его провели в 1998 году по предложению Глобальной инициативы по бронхиальной астме. Поэтому мы собрали 6 мифов об этой распространенной болезни.

Астму можно перерасти

Этот миф появился потому, что у людей, болеющих астмой с детства, ее течение может стать легче во взрослом возрасте. Такой взгляд опасен, поскольку может способствовать легкомысленному отношению к болезни и лечению.

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Астма – хроническая болезнь. Это означает, что она не может исчезнуть полностью. У взрослых астма может "проходить" на несколько лет, но затем возвращаться снова. В то же время, большинство детей даже не имеют признаков "перерастания" астмы. Это особенно нехарактерно для тяжелого течения болезни.

Астма – из-за нервов

Иногда можно услышать, что при астме основные проблемы – "в голове". То есть главная причина приступов – паника, тревожность и другие подобные расстройства. Однако бронхиальная астма – соматическое заболевание: при ней первичные изменения в бронхах и иммунной системе.

Психологические факторы способны влиять на течение астмы. К примеру, депрессия и тревожность могут затруднять контроль ее симптомов.

Астма – инфекционное заболевание

Это устаревшее представление о болезни. В 1950-е годы ученые действительно не исключали, что антибактериальная терапия может оказаться эффективным средством против астмы. Однако все инфекционные гипотезы (позже они появлялись в новой форме) не оправдались. Специфических возбудителей у болезни обнаружено не было, лечение антибиотиками не помогает.

Физическая активность противопоказана при астме

Физическая активность помогает контролировать бронхиальную астму. При этом сходятся все рекомендации по лечению этой болезни. Известно, что физические нагрузки могут быть триггером приступа астмы. Врачи считают, что это свидетельствует не о том, что физкультура противопоказана, а о том, что медикаментозное лечение астмы следует пересмотреть.

Исследование показало, что пациенты, которые придерживаются рекомендованного врачами уровня физической активности, лучше контролируют астму, чем физически пассивный.

Астма одинакова у всех

Это не так, у разных людей симптомы могут отличаться. Более того, они могут быть разными у одного человека от нападения к нападению. Один раз это могут быть кашель, затрудненное дыхание и тяжесть в грудной клетке, второй – преимущественно затрудненное дыхание.

Астма не смертельная

Эта болезнь в определенных случаях может длительно протекать без существенного ухудшения даже на фоне отсутствия лечения. Возможно, это помогло показаться мифу ее относительной безопасности. Такое мнение может вынуждать людей хуже лечиться.

Астма может убивать. По оценкам ВОЗ в 2016 году от ее последствий в мире умерли более 400 тысяч человек. Большинство этих смертей пришлось на страны с низким и средним уровнем доходов.