На многих кухнях по-прежнему есть газовая плита, которая позволяет варить и жарить пищу на конфорках или запекать ее в духовке. Это быстро и удобно, но не всегда безопасно – причем не только из-за периодических взрывов бытового газа. Как выяснили авторы новой статьи, использование плиты выбрасывает в воздух много бензола – органического соединения, которое может вызвать рак.

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Опасный бензол

Газопровод и баллоны с газом, благодаря которым горят голубые огни конфорок, содержат простые углеводороды. Чаще это метан и пропан, а также примеси некоторых других. Такой газ горит с выделением тепла, однако не полностью сгорает, поэтому продуктами этого процесса становятся не только безвредные жидкости и углекислый газ, но и некоторые опасные вещества.

Авторы новой статьи исследовали бензол – один из побочных продуктов этого процесса. Это самое простое ароматическое соединение, которое в чистом виде сильно раздражает кожу и слизистые, может накапливаться в организме и загрязнять окружающую среду. Но что самое тревожное – бензол обладает свойствами сильного канцерогена, то есть вызывает рак, прежде всего, различные злокачественные заболевания кроветворной системы и костного мозга.

Новое исследование безопасности газовых плит

Ученые провели исследования в 87 домах и выяснили, что горящая конфорка или духовка, разогретая примерно до 180 градусов, выделяют в воздух много бензола – больше, чем дымящая сигарета. Выходит, в этом отношении приготовление пищи на газовой плите может быть более опасным, чем пассивное курение.

Сам по себе бытовой газ содержит очень немного бензола – в сотни раз меньше продуктов его горения, отметили авторы статьи. Не выделяли этот канцероген и продукты, которые в качестве эксперимента жарили на плите.

К тому же, бензол быстро распространяется по помещению, где работает газовая плита или духовка. Он просто попадает в соседние комнаты и остается в воздухе часами. При этом концентрация бензола в спальнях превысила максимально допустимые концентрации, принятые во многих странах.

Хорошая вентиляция в помещении помогает снизить концентрацию бензола, добавили учёные. В то же время, стандартные кухонные вытяжки, расположенные над плитой, с этой задачей справляются плохо.