О случае рассказала очевидица Елена Иванова. По ее словам, она 25 мая ехала в автобусе, когда одной из пассажирок стало плохо. Елена вышла вместе с ней возле райбольницы: женщину оставила на остановке, а сама побежала в больницу за помощью, в чем ей отказали.

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Ответили, что не могут оказать первую медицинскую помощь, потому что не могут покинуть территорию заведения. Мол, у них уже был случай, когда кто-то из персонала вышел за территорию и получил какое-то взыскание за это. Сказали, чтобы я вызвала скорую,

– рассказала Иванова.

Позиция больницы

Меддиректор по хирургической работе и неотложной помощи Житомирской райбольницы Андрей Мирончук объяснил, что в тот день в больнице был только один дежурный врач и он не мог покинуть территорию больницы.

"Любой человек не может покинуть свое рабочее место, тем более когда это дежурный врач, который один на всю больницу, где 205 пациентов", – отметил Андрей Мирончук.

Елена решила таки вызвать "скорую", несмотря на то, что рядом была больница. И, по ее словам, бригада ехала на вызов полчаса. Далее женщину госпитализировали в первую городскую больницу.

Почему скорая так долго ехала на вызов

Меддиректор центра экстренной медицины и медицины катастроф области Виктор Гринев отверг информацию о том, что "скорая" прибыла в такой срок.

При этом он отметил, что следует учитывать, что это был выходной день, поэтому вызовов было больше чем обычно. И якобы ближайшая бригада была сразу направлена.

"Я посмотрел по карте, ближайшая бригада была в 17 минутах езды от этого места. Но с сиренами, немного с превышением скорости, наша бригада приехала за 16 минут", – заверил Гринев.

Действительно ли медики не могут покидать рабочее место

Юрист Роман Гуртовенко объяснил, что в соответствии с Кодексом законов о труде и должностными инструкциями медиков, покидать свое рабочее место в рабочее время врачи действительно не могут. По его словам, внутренние документы, уставы, должностные инструкции не предусматривают врачу возможности отлучаться для оказания медицинской помощи за пределами учреждения.

И действительно отметил, что для оказания экстренной медицинской помощи функционирует экстренная медицинская помощь, то есть "скорая".

По словам медицинского директора первой городской больницы Андрея Волкова, 28 мая женщину выписали домой.