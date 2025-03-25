Новая возрастная классификация ВОЗ: молодость будет длиться дольше
- ВОЗ пересмотрела возрастную классификацию, считая людей до 45 лет "молодыми".
- Новая классификация включает: дети (0 – 17), молодые люди (18 – 44), средний возраст (45 – 59), пожилые (60 – 74), старшие (75 – 89), долгожители (90+).
- Возрастная классификация используется для оценки здоровья, социальных, экономических и демографических аспектов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела пересмотр возрастной классификации, в результате чего людей до 45 лет теперь официально считают "молодыми".
Об этом сообщила руководительница Института демографии Элла Либанова во время конференции "Экономика опыта", сообщает 24 Канал.
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Возрастная классификация ВОЗ
Элла Либанова объяснила, что благодаря изменениям в подходе к возрастным категориям, которые предложила ВОЗ, сформировалось новое видение жизненных этапов.
Согласно возрастным градациям, предложенных Всемирной организацией здравоохранения, возраст до 45 лет теперь относят к категории молодежи,
– отметила эксперт.
Обновленная классификация ВОЗ выглядит следующим образом:
По рекомендациям ВОЗ, возрастные группы классифицируются следующим образом:
- Дети: 0 – 17 лет.
- Молодые люди: 18 – 44 года.
- Средний возраст: 45 – 59 лет.
- Пожилого возраста: 60 – 74 года.
- Старший преклонный возраст (старики): 75 – 89 лет.
- Долгожители: более 90 лет.
Элла Либанова отметила, что старение населения является естественным процессом, который невозможно избежать.
Для чего нужна возрастная классификация
Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предоставляет шкалу, которая используется для определения возрастных категорий людей. Эта классификация учитывает возрастные группы для оценки состояния здоровья, социальных, экономических и демографических аспектов.
Она не является строгой медицинской нормой и используется в основном в исследованиях, статистике и организации здравоохранения.
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