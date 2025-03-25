Нова вікова класифікація ВООЗ: молодість триватиме довше
- ВООЗ переглянула вікову класифікацію, вважаючи людей до 45 років "молодими".
- Нова класифікація включає: діти (0 – 17), молоді люди (18 – 44), середній вік (45 – 59), похилого віку (60 – 74), старші (75 – 89), довгожителі (90+).
- Вікова класифікація використовується для оцінки здоров'я, соціальних, економічних і демографічних аспектів.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела перегляд вікової класифікації, внаслідок чого людей до 45 років тепер офіційно вважають "молодими".
Про це повідомила очільниця Інституту демографії Елла Лібанова під час конференції "Економіка досвіду", повідомляє 24 Канал.
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Вікова класифікація ВООЗ
Елла Лібанова пояснила, що завдяки змінам у підході до вікових категорій, які запропонувала ВООЗ, сформувалося нове бачення життєвих етапів.
Відповідно до вікових градацій, запропонованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вік до 45 років тепер відносять до категорії молоді,
– зазначила експертка.
Оновлена класифікація ВООЗ виглядає наступним чином:
За рекомендаціями ВООЗ, вікові групи класифікуються наступним чином:
- Діти: 0 – 17 років.
- Молоді люди: 18 – 44 роки.
- Середній вік: 45 – 59 років.
- Похилого віку: 60 – 74 роки.
- Старший похилий вік (старі люди): 75 – 89 років.
- Довгожителі: понад 90 років.
Елла Лібанова наголосила, що старіння населення є природним процесом, який неможливо уникнути.
Для чого потрібна вікова класифікація
Вікова класифікація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) надає шкалу, яка використовується для визначення вікових категорій людей. Ця класифікація враховує вікові групи для оцінки стану здоров'я, соціальних, економічних і демографічних аспектів.
Вона не є суворою медичною нормою й використовується здебільшого в дослідженнях, статистиці та організації охорони здоров'я.
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