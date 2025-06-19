Нашли простой способ избавиться от боли в пояснице без лекарств

Свежие данные специалистов из Университета Конкордия (Канада) указывают на неожиданные преимущества водной терапии для людей, страдающих от хронической боли в пояснице. Оказывается, аквааэробика способна не только укреплять мышцы спины, но и положительно влиять на психологическое состояние человека.

Результаты исследования, опубликованы в журнале опубликованы в журнале Scientific Reports, свидетельствуют: занятия в воде помогают не только телу, но и психическому состоянию, пишет 24 Канал.

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Новое исследование упражнений в воде

Когда человек заходит в бассейн, нагрузка на позвоночник сразу уменьшается, и это ощущается почти мгновенно. Именно поэтому мы решили изучить, как водная терапия влияет на страхи, связанные с болью, в частности на кинезиофобию – то есть страх движения из-за боли или травмы, и как это соотносится с работой мышц позвоночника,

– рассказала Мариз Фортин, доцент кафедры здоровья, кинезиологии и прикладной физиологии.

В исследовании приняли участие 34 человека с хроническими болями в пояснице, которых разделили на две группы по 17 человек. Одна группа проходила традиционный курс лечения (включая упражнения на суше), а вторая – занималась аквааэробикой вместо обычного тренажерного зала.

Аквааэробика снимает боль и улучшает настроение

Обе группы тренировались дважды в неделю в течение 10 недель, делая акцент на развитие мышц корпуса и бедер. Участники регулярно заполняли анкеты, а за их состоянием наблюдали врачи.

Как показало исследование, и традиционная, и водная терапия существенно укрепили мышцы поясницы. Однако в группе аквааэробики было зафиксировано заметный рост двух основных групп мышц, ответственных за стабильность позвоночника. К тому же именно в этой группе значительно снизились уровень тревожности, нарушения сна и страхи, связанные с болью.