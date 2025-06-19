Нашли простой способ избавиться от боли в пояснице без лекарств
- Исследование Университета Конкордия выявило, что аквааэробика не только укрепляет мышцы спины, но и улучшает психологическое состояние людей с хронической болью в пояснице.
- Участники, которые занимались аквааэробикой, отметили значительное снижение тревожности, нарушений сна и страха движения из-за боли по сравнению с традиционной терапией.
- Занятия в воде уменьшают нагрузку на позвоночник и способствуют укреплению мышц, ответственных за стабильность позвоночника.
- Исследование привлекло 34 участников, которые тренировались дважды в неделю в течение 10 недель, что показало существенное улучшение как физического, так и психического состояния.
Свежие данные специалистов из Университета Конкордия (Канада) указывают на неожиданные преимущества водной терапии для людей, страдающих от хронической боли в пояснице. Оказывается, аквааэробика способна не только укреплять мышцы спины, но и положительно влиять на психологическое состояние человека.
Результаты исследования, опубликованы в журнале опубликованы в журнале Scientific Reports, свидетельствуют: занятия в воде помогают не только телу, но и психическому состоянию, пишет 24 Канал.
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Новое исследование упражнений в воде
Когда человек заходит в бассейн, нагрузка на позвоночник сразу уменьшается, и это ощущается почти мгновенно. Именно поэтому мы решили изучить, как водная терапия влияет на страхи, связанные с болью, в частности на кинезиофобию – то есть страх движения из-за боли или травмы, и как это соотносится с работой мышц позвоночника,
– рассказала Мариз Фортин, доцент кафедры здоровья, кинезиологии и прикладной физиологии.
В исследовании приняли участие 34 человека с хроническими болями в пояснице, которых разделили на две группы по 17 человек. Одна группа проходила традиционный курс лечения (включая упражнения на суше), а вторая – занималась аквааэробикой вместо обычного тренажерного зала.
Аквааэробика снимает боль и улучшает настроение
Обе группы тренировались дважды в неделю в течение 10 недель, делая акцент на развитие мышц корпуса и бедер. Участники регулярно заполняли анкеты, а за их состоянием наблюдали врачи.
Как показало исследование, и традиционная, и водная терапия существенно укрепили мышцы поясницы. Однако в группе аквааэробики было зафиксировано заметный рост двух основных групп мышц, ответственных за стабильность позвоночника. К тому же именно в этой группе значительно снизились уровень тревожности, нарушения сна и страхи, связанные с болью.
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