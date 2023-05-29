Решение суда Жовковского района Львовской области, вынесенное по делу жительницы села Сопошин, является следствием серьезных нарушений в уходе за ребенком.

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Решение суда

По указанным в приговоре фактам установлено, что с момента рождения мальчика 12 августа 2022 года, он нуждался в особом внимании из-за выявленных у него заболеваний, таких как неонатальный сепсис, некротизирующий энтероколит, врожденная пневмония, инвазивный кандидоз, врожденный порок сердца. и кахексия.

В течение первого месяца 2023 мать ребенка злоупотребляла алкоголем и не исполняла свои обязанности. Она не кормила его специальной калорийной смесью, не обеспечивала надлежащих условий и не обеспечивала необходимого медицинского сопровождения.

В результате 2 января 2023 года, когда мальчику было всего 4 месяца и 20 дней, он был госпитализирован в реанимационное отделение с критически низкой массой тела – 2700 граммов. При поступлении в больницу, состояние ребенка было очень тяжелым – он был грязным, холодным, с признаками мацерации на коже (отек эпидермиса из-за длительного контакта с жидкостью).

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, "физическое развитие младенца не соответствовало его возрасту. Кахексия, ставшая причиной госпитализации ребенка в реанимационное отделение, является клиническим синдромом, который сопровождается значительной потерей массы тела и связан с отсутствием надлежащего ухода и адекватного кормления с стороны матери».

Позиция женщины

В суде женщина признала свою вину и рассказала, что не была на учете во время беременности, поскольку не знала о своем состоянии. По ее словам, в августе 2022 года она чувствовала боли в животе и вызвала скорую помощь, после чего родила мальчика на 33-34 неделе беременности.

Она также утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу. Она не понимает причины, почему у нее отобрали ребенка, и заявляет, что кормила его каждые три часа. Женщина признает, что часто употребляла алкоголь, но отмечает, что уже проходит курс лечения и прекратила злоупотребление.

Судья Руслан Зелиско признал женщину виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил ему двухлетнее заключение, но уволил отбывание наказания на испытательный срок. Решение суда может быть обжаловано путем подачи апелляции.