Опухоль у мальчика

Харьковчанин Матвей был одним из этих трех детей. Он родился почти месяц назад, его вес при рождении составлял 3470 граммов, из них 470 – тератома – опухоль, формирующаяся в утробе матери.

Также на тему Роды "на колесах": на Закарпатье женщина родила ребенка прямо на горной дороге

Врачи обнаружили тератому на 20 неделе беременности во время рутинного обследования в Харькове. Врачи посоветовали прекратить беременность, но Матвей был долгожданным малышом, поэтому его родители решили найти способы коррекции порока после рождения, рассказала Евгения, мать Матвея.

Женщина решила обратиться к специалистам Больницы Святого Николая во Львове, чтобы спасти своего нерожденного сына. В этой больнице хирурги уже 10 лет успешно выполняют операции младенцам с подобными опухолями.

Через несколько дней наблюдения в реанимации, Матвея отправили в операционную, где провели многоэтапное вмешательство: сначала было удалено опухоль, а затем выполнено пластику мягких тканей и аноректопластику. Благодаря этому вмешательству, удалось полностью исправить врожденный порок.

Опухоли у девочек

Примерно в одно время с Матвеем, хирург Галина Курило провела операционные вмешательства еще двум маленьким пациентам – Ярине и Злате, которые также имели крестцово-копчиковые тератомы. Обе операции прошли успешно, и малыши, которым уже месяц от рождения, набрались сил и готовы возвращаться домой.

Такого количества новорожденных с врожденным тератомами, появившихся почти сразу, в этой больнице еще не было. Но врачи заметили увеличение обращений с этим диагнозом после открытия собственного родильного отделения, где команда специалистов может предоставить полный спектр помощи младенцам в одном месте.

Также врачи отметили, хотя тератомы и являются редкими пороками развития у младенцев, они могут быть исправлены хирургическим путем и не являются причиной для прерывания беременности.