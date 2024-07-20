Внутри было 9 литров воды: львовянке удалили гигантскую опухоль, которая занимала все брюхо
Источник:Первое медицинское объединение Львова
Во Львове медики удалили гигантскую кистому яичника молодой женщине. Опухоль длиной была аж с четверть метра и содержала внутри 9 литров жидкости.
Больше об операции и истории болезни пациентки рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
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Рос только живот – родственники уговорили провериться
Пациентке 28 лет, она из Львова и в течение полугода у нее постепенно рос живот, а в других частях тела она совсем не поправилась. На это обратили внимание родственники и уговорили женщину обратиться к врачу.
В ходе обследования врачи обнаружили огромное новообразование размером 20 на 25 сантиметров. Он занимал уже всю брюшную полость пациентки.
Это была кистома - доброкачественная опухоль, образующаяся из эпителия яичника. По сути, это капсула, заполненная внутри жидкостью. Такие образования очень стремительно растут и могут превращаться в злокачественные,
– сообщили медики.
Во время обследования у женщины обнаружили гигантскую опухоль / Фото Первого медицинского объединения Львова
Отмечают, что единственное возможное лечение в таком случае - удаление опухоли.
Детали операции
Медики рассказали, что удалили кистому через три разреза по полтора сантиметра каждый и забрали из нее целое ведро жидкости. Далее удалили и саму капсулу - она весила аж 1,5 килограмма.
Опухоль содержала внутри 9 литров воды / Фото Первого медицинского объединения Львова
Молодую женщину выписали домой на вторые сутки после операции. Врачи призвали не пренебрегать своим здоровьем и обращаться к врачам. Они отмечают: "пофилактика всегда лучше лечения".
После операции женщина вернулась к привычной жизни / Фото Первого медицинского объединения Львова
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Для предупреждения любых рисков важно помнить о регулярных осмотрах. Только 25-30% женщин проходят ежегодный профосмотр у акушер-гинеколога. И часто причина этому - беременность и роды, а не своевременная забота о собственном здоровье,
- отметила Оксана Непийвода, заведующая гинекологическим отделением.