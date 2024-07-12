В лимфоузлах вырабатываются специальные клетки – лимфоциты. Они помогают иммунной системе нейтрализовать обломки старых или поврежденных клеток, чужеродные белки и различные инфекции.

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Почему увеличиваются лимфоузлы

В среднем нормальный размер лимфоузла составляет не более 1 сантиметра. Лимфатические узлы могут увеличиваться в ответ на практически любые изменения. Болезнь, рана, отравление, ожог, смена климата – лимфоузлы сразу реагируют на непривычное состояние.

Самыми частыми причинами увеличения лимфоузлов являются:

инфекции дыхательных путей;

инфекции, передающиеся половым путем;

кожные инфекции;

туберкулёз;

ВИЧ;

онкология.

На что обращать внимание при увеличении лимфоузлов

Вот несколько критериев, по которым можно самостоятельно оценить состояние с увеличением лимфоузлов.

Локальное или системное увеличение. Если на фоне простуды или боли в горле у вас увеличились шейные лимфоузлы, то точно нет повода для паники. То же самое можно сказать о подчелюстных лимфоузлах, которые остро реагируют на многие проблемы с зубами.

Через некоторое время после выздоровления размер лимфатических узлов снова придет в норму. Однако если один лимфоузел или группа увеличились на фоне нормального здоровья, идите к врачу. Начать лучше с терапевта, при необходимости он направит вас к хирургу или онкологу.

Если увеличение лимфатических узлов генерализованное, то есть наблюдается по всему телу, это может быть симптомом ревматоидного артрита, системной красной волчанки, саркоидоза, болезни Кавасаки и других аутоиммунных заболеваний.

При этих болезнях иммунитет начинает атаковать собственный организм. В случае генерализованного увеличения лимфоузлов стоит обратиться к иммунологу.

Продолжительность увеличения. Если лимфатические узлы растут постоянно или не становятся меньше в течение нескольких месяцев, это повод проконсультироваться с терапевтом и сделать УЗИ лимфоузлов.

Также стоит сдать общий анализ крови, поскольку лимфоузлы, которые увеличиваются, в некоторых случаях являются признаком злокачественных заболеваний кроветворной или лимфатической системы.

Связь с источником проблемы. Как правило, первыми на патологический процесс будут отвечать лимфоузлы, которые размещаются максимально близко к источнику проблемы.

Например, если у человека инфекция, передающаяся половым путем, и очаг воспаления где-то ниже пояса, то отреагируют паховые лимфоузлы. Если увеличены шейные лимфоузлы, то причина, скорее всего, связана с воспалением в зубах, горле или ушах.

Но если болит один орган, а увеличенные лимфоузлы прощупываются совсем в другой части тела, это симптом, требующий дополнительных исследований. Например, при злокачественных новообразованиях желудка могут увеличиваться надключичные лимфоузлы.

Воспаление и боль. Обо всех лимфоузлах, выступающих на поверхность кожи, принято говорить, что они воспалены. На самом деле воспаленными лимфоузлы будут при наличии боли, покраснения, отека и повышенной температуры кожи над ними.

Что означает болезненность лимфоузлов. Одни говорят, что рак не болит, поэтому боль в лимфоузлах делает невозможным онкологическое заболевание. Другие, наоборот, утверждают, что если болит, значит, точно рак.

На самом деле оба эти утверждения далеки от истины. Любая опухоль, в том числе в лимфоузлах, болит только если давит на нервные окончания. Если же лимфоузел размещаются далеко от них, то даже при большом размере опухоли человек не будет чувствовать никакой боли.