Всередині було 9 літрів води: львів'янці видалили гігантську пухлину, яка займала усе черево

У Львові медики видалили гігантську кістому яєчника молодій жінці. Пухлина довжиною була аж із чверть метра і містила всередині 9 літрів рідини.

Більше про операцію та історію хвороби пацієнтки розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

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Ріс лише живіт – родичі вмовили перевіритись

Пацієнтці 28 років, вона зі Львова і упродовж пів року у неї поступово ріс живіт, а в інших частинах тіла вона зовсім не погладшала. На це звернули увагу родичі та вмовили жінку звернутися до лікаря.

У ході обстеження лікарі виявили величезний новоутвір розміром 20 на 25 сантиметрів. Він займав уже всю черевну порожнину пацієнтки.

Це була кістома — доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті, це капсула, що заповнена всередині рідиною. Такі утвори дуже стрімко ростуть і можуть перетворюватися на злоякісн,

– повідомили медики.



Під час обсетеження у жінки виявили гігантську пухлину / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Зазначають, що єдине можливе лікування у такому випадку — видалення пухлини.

Деталі операції

Медики розповіли, що видалили кістому через три розрізи по півтора сантиметра кожен і забрали з неї ціле відро рідини. Далі видалили й саму капсулу — вона важила аж 1,5 кілограма.



Пухлина містила всередині 9 літрів води / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Молоду жінку виписали додому на другу добу після операції. Лікарі закликали не нехтувати своїм здоров'ям та звертатись до лікарів. Вони наголошують: "пофілактика завжди краща за лікування".



Після операції жінка повернулась до звичного життя / Фото Першого медичного об'єднання Львова

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Для попередження будь-яких ризиків важливо пам'ятати про регулярні огляди. Лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд в акушер-гінеколога. І часто причина цьому — вагітність і пологи, а не своєчасна турбота про власне здоров'я,

— зазначила Оксана Непийвода, завідувачка гінекологічного відділення.