Жила с опухолью 19 лет: во Львове врачи спасли женщину, которая рисковала быть прикованной к постели
Источник:Первое медицинское объединение Львова
Во Львове медики спасли 68-летнюю пациентку, жившую с опухолью в легких 19 лет. Состояние женщины ухудшалось и если бы не операция, она рисковала навсегда быть прикованной к постели.
Женщину зовут Анна Курий, она из Львовщины и имеет шестерых детей и всю жизнь тяжело работает. Об этом рассказали сотрудники больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения.
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Отмечают, что на протяжении жизни у женщины не было жалоб на здоровье и только год назад, когда ушла на пенсию, ее начали беспокоить боли в ногах. По словам медиков, к врачам Анна тогда не обратилась.
Последний месяц превратился в настоящий ад: из-за боли женщина не могла спать, лекарство не приносило облегчения. И она наконец-то пошла к врачу по месту жительства, – рассказали медики.
Что показало обследование
Во время обследования врачи обнаружили опухоль в плевральной полости, занимающей треть легких. Более того, гигантское образование проросло уже в позвоночник и начало давить на нервные окончания спинного мозга, что и повлекло онемение ног.
По размеру опухоли специалисты установили, что она росла на протяжении 19 лет.
Врачи уточнили, что к моменту обращения невринома уже так проросла в позвоночник, что могла навсегда парализовать женщину. Итак, женщина нуждалась в срочной операции.
Как прошла операция
Во время хирургического вмешательства женщине одномоментно удалили невриному, проросшую в плевральную полость и канал позвоночника и сжимавшему спинной мозг. Сложное вмешательство длилось 4 часа, но прошло удачно.
Львовские хирурги успешно прооперировали женщину / Фото Первого медицинского объединения
Уже на вторые сутки после операции Анна находилась в обычной палате и радовалась, что чувствует ноги и может ими полноценно двигать.