Синдром внезапной смерти младенцев (СВСН) – это внезапная смерть здорового на вид младенец, чаще всего во время сна, причину которой нельзя объяснить любыми данными, в частности методом патологоанатомического исследования. Чаще всего СВСН фиксируют у детей в возрасте от 1 до 6 месяцев.

О причинах синдрома внезапной смерти и, как это можно предотвратить рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии №2 Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого Дмитрий Александрович Добрянский.

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Несмотря на то, что точная причина возникновения этого синдрома неизвестна, считают, что наступление смерти может быть связано с нарушенным функционированием части мозга младенца, которая контролирует дыхание и пробуждение от сна.

Сочетания нескольких физических факторов и условий сна могут делать младенцев уязвимыми к СВСН,

– подчеркнул врач.

Возможные физические факторы возникновения СВСН:

Нарушение функции мозга.

Иногда младенцы рождаются со скрытыми проблемами, которые определяют высокий риск смерти от СВСН. У многих таких детей часть мозга, которая контролирует дыхание и пробуждение от сна, является не достаточно зрелой.

Малая масса тела при рождении (< 2500 г).

Преждевременно рожденные дети и дети от многоплодных беременностей чаще имеют незрелый мозг, который менее полноценно контролирует автоматические процессы дыхания и сердцебиения.

Респираторная инфекция.

Часто врачи фиксировали случаи внезапной смерти среди детей, которые незадолго до этого перенесли респираторную инфекцию, что могло нарушить функцию дыхания.

Условия сна

Предметы в кроватке ребенка и его положение во время сна могут вместе с воздействием физических факторов увеличивать риск СВСН.

Это может быть:

Сон на животе или на боку. Во время сна в положении на животе дыхание может быть более затрудненным, а из положения на боку ребенок может легко повернуться на живот.

Во время сна в положении на животе дыхание может быть более затрудненным, а из положения на боку ребенок может легко повернуться на живот. Сон на мягкой поверхности или незафиксированное одеяло повышают вероятность блокирования дыхательных путей младенца.

повышают вероятность блокирования дыхательных путей младенца. Сон в одной постели с кем-то . Хотя риск СВСН снижается, если младенец спит в той же комнате, что и его родители, но он возрастает, если ребенок спит в одной постели с родителями, братьями, сестрами или домашними животными.

. Хотя риск СВСН снижается, если младенец спит в той же комнате, что и его родители, но он возрастает, если ребенок спит в одной постели с родителями, братьями, сестрами или домашними животными. Перегрев. Слишком высокая температура воздуха во время сна может увеличить риск СВСН.

Дополнительные факторы риска, которые повышают риск СВСН Искусственное вскармливание в сравнении с кормлением грудью повышает риск СВСН.

Пол. Мальчики немного чаще умирают от СВСН.

Возраст. Младенцы наиболее уязвимы между первым и шестым месяцами жизни.

Раса. По недостаточно понятным причинам младенцы не белой расы имеют более высокий риск СВСН.

Семейный анамнез. Внезапная смерть ранее рожденных детей, двоюродных братьев/сестер повышает риск СВСН.

Пассивное курение. Дети, которые живут с курильщиками, имеют более высокий риск СВСН.

Преждевременное рождение. Как и малая масса при рождении, это увеличивает шансы СВСН.

Какая возможна профилактика, чтобы снизить риски смерти младенца

Пусть ребенок спит на спине.

Основа кроватки должна быть как можно тверже;

Также лучше не использовать подушки, не класть мягкие игрушки в постель, а также стоит фиксировать одеяло.

Берегите ребенка от действия табачного дыма.

Не перегревайте во время сна, температура в комнате должна быть умеренно теплой.

Спите с ребенком в одной комнате.

Хорошо, когда мать кормит грудью не менее 6 месяцев.

Детям старше 1 месяца можно использовать соску-успокоитель.

Стоит знать: нет доказательств, что профилактическая иммунизация повышает риск СВСН. Для профилактики СВСН не рекомендуют использовать какие-либо мониторы.