24 Канал собрал актуальные данные о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Последние изменения вположениевнесеныПриказом Минобороны №490.

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В частности, приказом был изменен перечень болезней, освобождающих от мобилизации в военное время. Или же свидетельствующие о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Изменения касаются и определения временной негодности и годности к военной службе.

Пригоден к военной службе

В военное время по пунктам статей расписания заболеваний предусматривающих индивидуальную оценку годности или ограниченную пригодность к военной службе лиц прошедших медицинское освидетельствование по графам II III.

Исключения относящиеся к отдельным статьям отменили. Мобилизовать в ряды ВСУ могут со следующими заболеваниями:

2-в клинически излеченный туберкулез

4-в вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций

5-в бессимптомный ВИЧ

13-у болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций

14-в легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики

17-в невротические связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии тревожные обсессивно-компульсивные адаптационные соматофортные и другие невротические расстройства неврастения реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных краткосрочных проявлениях

21-в медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы

22-в эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Временно непригоден

После введения в действие приказа №490 постановление "Непригодный к военной службе с пересмотром через 6 12 месяцев" принимают в случаях, когда для восстановления пригодности к военной службе требуется срок от 6 до 12 календарных месяцев. На военное время это касается таких статей разложения болезней: