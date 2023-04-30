Новое исследование влияния экранов на детей

Чтобы оценить влияние экранного времени на психику ребенка, ученые Оклендского университета провели два исследования с участием 3787 детей и родителей из Новой Зеландии. В первом из них специалисты изучали потенциальную связь гаджетов с дефицитом внимания и гиперактивности у детей от 2 лет и старше, во втором – 4,5 года.

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Ученые провели анкетирование участников с целью выяснить, сколько времени они проводят у телевизора, а также повадки, связанные с просмотром мультфильмов и телепередач. Также дети прошли серию тестов по определению симптомов гиперактивности и дефицита внимания.

Экраны не влияют на поведение детей

Результаты показали, что более двух часов экранного времени не вызывают поведенческих проблем. Однако ученые сделали еще одно открытие: дети 4,5 лет и старше с симптомами дефицита внимания и гиперактивности больше проводят времени у телевизора по сравнению со своими сверстниками без подобных проблем. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что просмотр телевизора не вызывает таких симптомов, просто гиперактивных детей это успокаивает.

Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности труднее общаться со сверстниками, и телевизор может быть для них менее стрессовой альтернативой. Кроме того, им сложно сосредоточиться на таких занятиях, как чтение. Яркие краски и динамика действия на экране может вызвать у них больше интереса,

– считают ученые.

Ранее американские ученые провели исследование, которое также подтвердило, что опасения по поводу негативного влияния экранного времени на детскую психику сильно преувеличены. Специалисты выявили небольшую связь между увеличением экранного времени и понижением успеваемости, уменьшением продолжительности сна и поведением с признаками синдрома дефицита внимания.

Вместе с тем большее количество экранного времени было связано с большим количеством друзей в соцсетях. Ученые предполагают, что социальная природа такого использования экранного времени укрепляет отношения между ровесниками и позволяет им оставаться вместе, даже не находясь рядом.