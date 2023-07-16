Наша иммунная система постоянно защищает нас от многих угроз: от коронавируса до грибковых инфекций. Но иногда этот сложный механизм дает сбой, и иммунитет начинает бороться с собственными клетками и тканями организма. Подобные заболевания называют системными, поскольку чаще всего поражают целую систему или даже организм.

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Новое исследование витамина D

Пока неизвестно, какие процессы запускают аутоиммунные заболевания. Однако спровоцировать их могут травмы, стресс, переохлаждение и даже инфекционные заболевания.

Оказалось, что снизить риск развития аутоиммунных заболеваний может витамин D. В доказывающем этом исследовании приняли участие 25 871 человек, все они были преклонными. Испытуемых разделили на группы: одна принимала витамин D с добавкой омега-3 жирных кислот, вторая – витамин D и плацебо-добавку вместо омега-3, третья – омега-3 жирные кислоты с плацебо, четвертой группе досталось только плацебо.

Участникам исследования дали заполнить анкету, в которой они ответили на вопрос об имеющихся аутоиммунных заболеваниях. А врачи просматривали медицинские карты, чтобы убедиться в правильности диагнозов.

Витамин D влияет на аутоиммунные заболевания

В результате оказалось, что участники, получавшие витамин D на 22% реже болели одним из самых распространенных аутоиммунных заболеваний – атопический дерматит. А вот те, кто принимал только омега-3, не имел преимуществ перед контрольной группой, которой досталось плацебо.

Исследователи надеются продолжить работу. Необходимо выяснить, как витамин D будет работать для младших людей, а также для перенесших атопический дерматит в раннем возрасте.