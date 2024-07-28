Ежегодно вирусные гепатиты (далее – ВГ) поражают миллионы людей по всему миру, Украина – не исключение. Они могут приводить к серьезным осложнениям, таким как цирроз и рак печени.

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К счастью, современная медицина имеет все необходимые инструменты для эффективного, а главное безопасного, лечения болезни при ее своевременном выявлении. Именно поэтому крайне важно знать врага в лицо и хотя бы раз в год делать обследование организма.

Несмотря на то что случаев инфицирования ВГ становится все больше, осведомленность населения о них остается на низком уровне, что только способствует распространению различного рода мифов и стереотипов вокруг темы.

Поэтому ко Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами 24 Канал, пообщавшись с руководителем общественной организации BCD Юрием Войналовичем, подготовил материал, где собрал ключевую информацию о видах вирусных гепатитов, путях их передачи и методах лечения. О том, где можно протестироваться, какие есть группы людей, которые находятся в зоне риска, и какой алгоритм действий при подозрении на инфицирование гепатитами В, С и D, – рассказываем далее.

Заболеть вирусным гепатитом может каждый

Существует пять основных вирусных гепатитов: A, B, C, D и E. Каждый из них вызывает воспаление печени, что часто приводит к неутешительным последствиям. В то же время самыми опасными являются типы В и С. Заболеть гепатитом может каждый человек, независимо от его возраста, пола или образа жизни.

Поэтому при появлении первых симптомов важно немедленно обратиться к своему семейному врачу для проведения бесплатного тестирования. Это поможет вовремя диагностировать болезнь и, при необходимости, начать лечение.

Однако с симптомами гепатитов не все так очевидно. В основном они являются общими и малозаметными, а потому заболевание выявить непросто.



Какие симптомы могут указывать на инфицирование вирусом гепатита / Коллаж 24 Канала

Должна быть культура отношения к своему здоровью: должен быть график чекапов, которые человек будет делать для того, чтобы постоянно мониторить состояние своего организма,

– отмечает руководитель ВСD.

Чтобы убедиться в том, что угрозы нет, достаточно раз в год (а лучше – раз в полгода) делать быстрый тест для качественного определения антител к ВГ. Где можно протестироваться бесплатно, – расскажем чуть позже.

Гепатит А

Гепатит А, также известный как болезнь Боткина, или желтуха, – часто имеет относительно легкое течение, но в некоторых случаях может вызвать серьезные осложнения.

Передается через загрязненную пищу и воду. Интересно, что этот вирус может выживать в воде до 10 месяцев, но мгновенно погибает буквально после 5 минут кипения. К слову, это самый распространенный тип гепатита, особенно среди стран с низким уровнем санитарии.

Симптомы включают пожелтение кожи и глаз, общую усталость, боль в животе и тошноту. Хорошая новость – гепатит А обычно проходит самостоятельно и не приводит к хроническим заболеваниям. Вакцинация является эффективным способом профилактики этого типа гепатита.

Гепатит В

Это самый сложный в преодолении вирус гепатита. На сегодня он является неизлечимым. Передается через контакт с инфицированной кровью, половым путем, а также от матери к ребенку во время родов.

Часто переходит в хроническую форму и может вызвать серьезные осложнения. Симптомы бывают разными, от легких до тяжелых, включать пожелтение кожи, усталость, боль в суставах и животе.

Несмотря на это, гепатит В – не приговор! Современная терапия способна успешно остановить прогрессирование вируса и повреждения печени. А вакцинация поможет не только предотвратить развитие этого типа вируса, но и сделать невозможным заражение гепатитом D.

Вакцинация защищает от гепатита В / Фото Pexels

Гепатит С

Передается через контакт с инфицированной кровью, например при использовании нестерильных игл (операции, косметические процедуры, татуировки, инъекции наркотическими веществами и т.д.). Этот тип гепатита часто переходит в хроническую форму и может привести к серьезным поражениям печени и летальному исходу.

Симптомы обычно малозаметны, что затрудняет раннее выявление болезни. Заметим, что вакцины от этого типа ВГ нет. Однако новейшее лечение в виде приема таблеток позволяет полностью побороть вирус и вылечиться.

Гепатит D

ВГ типа D можно подхватить только в случае, если человек инфицирован гепатитом В. Его также называют "суперинфекцией".

Передается он, так же как и гепатит В. Осложняет течение болезни и способен существенно ухудшить самочувствие инфицированного им человека. Поэтому важно получить вакцинацию от гепатита В, чтобы уберечь себя от этого недуга.

Гепатит Е

Подобно типу А, гепатит Е передается через загрязненную воду. Обычно это заболевание проходит самостоятельно. Однако особенно опасно оно для беременных женщин, у которых может вызвать печеночную энцефалопатию и смерть.

Обратите внимание! Энцефалопатия печени – это когда печень не успевает очищать кровь от токсинов, которые накапливаются в организме. Поэтому они попадают в мозг, что приводит к его повреждению.

Самым распространенным гепатит Е является в странах, где наблюдается низкий уровень санитарии. Вакцинация от него пока недоступна в Украине.

"Люди боятся обращаться к врачам": как мифы о вирусных гепатитах давят на общество

Тема вирусных гепатитов всегда сопровождалась многочисленными мифами и стереотипами. Дело в том, что раньше информация не была такой доступной, поэтому люди передавали то, что слышали в СМИ, от знакомых или родственников из уст в уста. Такой метод работал как испорченный телефон и со временем привел к ложным представлениям о гепатитах, пути их передачи и лечения.

На сегодня такие мифы стали серьезной угрозой, ведь они мешают людям вовремя обращаться за медицинской помощью.

Мифы приводят к тому, что человек боится вообще куда-то обращаться. Боится, что данные о его заболевании будут распространены, что все об этом узнают и тому подобное,

– объясняет Юрий Войналович.

Рассмотрим несколько самых распространенных стереотипов о вирусных гепатитах.

Миф 1. "Вирусные гепатиты – болезнь проституток и наркоманов"

"Большинство людей, которые обращаются к нам за помощью, первое, что они делают, – это начинают оправдываться, мол, "вы только не подумайте, я – порядочный человек". Вообще мы никогда не спрашиваем, как человек заразился. Становится понятно, что присутствует невидимое информационное давление этих мифов на общество", – делится руководитель общественной организации BCD.

Гепатит может поразить любого человека, независимо от его социального статуса, образа жизни, работы или возраста.



Пути заражения гепатитами В и С / Коллаж 24 Канала

Миф 2. "Гепатитом можно заразиться через объятия, поцелуи или кашель"

Гепатиты не передаются воздушно-капельным путем и при прикосновениях. Через поцелуи в редких случаях можно заразиться гепатитами В, С и D, однако только при наличии контакта с кровью, к примеру при кровоточивости десен.

Гепатит не передается через объятия / Фото Pexels

Миф 3. "Вакцинация может спровоцировать развитие гепатита В"

Вакцина от гепатита B является безопасной и эффективной. В ней нет живого вируса, поэтому она не может вызвать его развитие. Наоборот – вакцинация является лучшим способом защитить себя.

Миф 4. "Гепатиты типа А и Е – не опасны"

Действительно, гепатиты А и Е в основном переносятся организмом человека легче, чем другие. Однако не следует недооценивать серьезность этих вирусов, ведь в отдельных случаях они могут приводить к весомым осложнениям. Своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью – ключ к выздоровлению.

Ранняя диагностика спасает жизнь!

Своевременное выявление гепатита помогает быстрее начать лечение и избежать серьезных осложнений, в частности цирроза или рака печени. Центр общественного здоровья МОЗ Украины рекомендует обследоваться на наличие вирусных гепатитов В и С следующим категориям населения:

беременным;

донорам крови;

представителям секс-профессии;

мужчинам, которые имеют сексуальные отношения с мужчинами;

лицам, которые потребляли / потребляют наркотики инъекционным или интраназальным путем;

людям, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или на момент обращения непосредственно находятся на гемодиализе;

тем, кто получали донорскую кровь и/или ее компоненты;

медицинским работникам;

работникам служб чрезвычайных ситуаций;

лицам, которые имеют клинические признаки гепатитов;

людям, которые живут с ВИЧ;

людям, которые находились в учреждениях исполнения наказаний;

лицам, которые имеют татуировки или пирсинг;

новорожденным из семей, инфицированных вирусными гепатитами.

Как происходит выявление вирусных гепатитов B, С и D

Диагностика вирусных гепатитов предусматривает несколько важных этапов.

Гепатит С:

Первым шагом является выявление антител к вирусу. Для этого достаточно сделать быстрый тест. Его можно бесплатно пройти у своего семейного врача или в ближайшей общественной организации, которая предлагает такую услугу, приобрести в аптеке или сделать в лаборатории. Этот тест показывает, сталкивался ли организм с вирусом. Если быстрый тест положительный (то есть в организме есть антитела к вирусу), необходимо обратиться к своему семейному врачу и провериться на наличие гепатита. Анализ РНК является более точным и часто используется для подтверждения диагноза. Следующий шаг, если анализ подтвердил наличие заболевания, – определение генотипа вируса. Это поможет врачу выбрать оптимальную схему лечения под потребности пациента. Также врач направляет на дополнительные анализы для оценки степени повреждения печени.

Гепатиты В и D:

Диагностика начинается с первичного скрининга. Для выявления гепатита В используют быстрые тесты или сдачу крови в лаборатории. Если антитела вируса есть в организме, семейный врач направляет пациента на все необходимые дополнительные обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Важно! Дополнительные обследования может назначать и интерпретировать только врач.

В случае если диагноз подтверждается, необходимо определить степень повреждения печени. Кроме того, люди, болеющие этим вирусом, должны сдать анализ крови на антитела к гепатиту Д, чтобы убедиться, что его нет.

Совет такой: нужно тщательно выбирать семейного врача, чтобы это действительно был профессионал, а не просто "для галочки" выполнял работу. Выбирать того человека, который действительно разбирается в теме, которому болит, который дружелюбный и действительно может предоставить вам профессиональную помощь,

– отмечает руководитель общественной организации.



Следует тщательно выбирать семейного врача / Фото Pexels

Перечень опорных больниц по лечению вирусных гепатитов в Украине

Опорные больницы по лечению вирусных гепатитов / Информация предоставлена ОО BCD

BCD – платформа, представляющая сообщество пациентов с вирусными гепатитами в Украине

История создания общественной организации

Руководитель организации вспоминает, что начал интересоваться проблематикой вирусных гепатитов еще в 2016 году, когда эффективные препараты для лечения гепатита С только появились. До того лечение проводили интерферонами – дорогими, токсичными и малоэффективными препаратами.

А уже в 2017 году Юрий полностью сосредоточился на помощи пациентам с вирусными гепатитами. В августе 2019 года команда создала общественную организацию.

Впоследствии возникла потребность, чтобы была платформа, на которой можно официально представлять сообщество пациентов с вирусными гепатитами в Украине. Наша организация BCD и сегодня является единственной в Украине, которая занимается представительством интересов пациентов и адвокацией врачей,

– отмечает Войналович.

Какую помощь оказывает BCD

Организация активно сотрудничает с Центром общественного здоровья при Минздраве Украины. В частности, в 2021 году она успешно добилась отмены требования о местной регистрации для участия в государственной бесплатной программе лечения гепатита, что открыло доступ к лечению многим пациентам.

"Основные направления нашей работы – это адвокация прав и оказание профессиональной социальной и медицинской помощи пациентам с диагнозом "хронический вирусный гепатит B,C и D", в том числе с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез. Имеем сильную и мотивированную команду профессионалов, в которую входят как представители сообщества и эксперты по ВГ, так и врачи-инфекционисты, специалисты по функциональной диагностике. За период деятельности оказали медико-социальную помощь более чем 7 тысячам людей", – рассказывает Юрий Войналович.

Среди запросов, с которыми можно обратиться в организацию:

бесплатные консультации онлайн, в частности от профессиональных врачей-инфекционистов, которые сами прошли лечение от ВГ;

получение препаратов, предназначенных для бесплатного лечения хронического гепатита С, пациентами, нуждающимися в срочном лечении и по уважительным причинам не могущими получить лекарства по госпрограмме;

адвокация прав пациентов.

Также BCD передает лекарства защитникам Украины. К примеру, в январе этого года общественная организация передала 102 упаковки препаратов для современной противовирусной терапии Национальному военно-медицинскому клиническому центру в г. Киев. Поэтому 34 защитника смогли бесплатно получить эффективное лечение от гепатита С.

Кроме того, специалисты организации проводят тренинги и другие образовательные мероприятия для украинских медиков и активно рассказывают о вирусных гепатитах в своих соцсетях, чтобы повысить осведомленность украинцев в этой теме.

Помните – гепатиты не ждут!

BCD постоянно находятся в поиске доноров, которые бы финансировали закупку лекарств, ведь запросов на помощь становится больше. Сделать благотворительный взнос можно по ссылке.