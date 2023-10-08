Спешите купить: нашли новую пользу винограда

Сохранить здоровье глаз, и острое зрение поможет обычный виноград. Причем хватит небольшой, но регулярной порции, чтобы запустить восстановление.

Новое исследование пользы винограда

Положительные новости пришли из Сингапура, правда практически до завершения сезона винограда в Украине. Ученые во главе с профессором Вэйли Ху доказали, что употребление винограда в течение 16 недель улучшает зрение у пожилых людей.

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Это первое исследование этого вопроса на людях, и результаты подтверждают предварительные исследования, в которых было обнаружено, что употребление винограда защищает структуру и функцию сетчатки.

Медики уже знают, что пожилые люди имеют более высокий риск заболеваний глаз и проблем со зрением. Ключевые факторы риска имеют окислительный стресс и высокие уровни конечных продуктов ликвидации глаз, которые могут способствовать развитию многих заболеваний глаз, повреждая сосудистые компоненты сетчатки, нарушая клеточную функцию и вызывая окислительный стресс.

Виноград защищает глаза от возрастных изменений

Диетические антиоксиданты могут уменьшить окислительный стресс и ингибировать образование продуктов гликирования, оказывая положительное воздействие на сетчатку, например, улучшая оптическую плотность макулярного пигмента (MPOD). Виноград является природным источником антиоксидантов и других полифенолов.

В исследовании 34 человека употребляли виноград (1,5 чашки в день) или плацебо в течение 16 недель. У тех, кто ел виноград, наблюдалось значительное увеличение MPOD, антиоксидантной способности плазмы и общего содержания фенолов по сравнению с принимавшими плацебо. У тех, кто не употреблял виноград, наблюдалось значительное увеличение вредных конечных продуктов гликирования.

Однако не стоит забывать о калорийности винограда, возможных аллергических реакциях и вздутии живота. По мнению диетологов, как и с любыми другими продуктами, с виноградом нужно соблюдать меру.