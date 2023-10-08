Поспішіть купити: знайшли нову користь винограду

Зберегти здоров'я очей та гострий зір допоможе звичайний виноград. Причому вистачить невеликої, але регулярної порції, щоб запустити відновлення.

Нове дослідження користі винограду

Позитивні новини прийшли із Сінгапуру, щоправда, практично до завершення сезону винограду в Україні. Науковці на чолі з професором Вейлі Ху довели, що вживання винограду протягом 16 тижнів покращує зір у людей похилого віку.

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Це перше дослідження цього питання на людях, і результати підтверджують попередні дослідження, в яких було виявлено, що вживання винограду захищає структуру і функцію сітківки.

Медики вже знають, що літні люди мають вищий ризик захворювань очей і проблем із зором. Ключові фактори ризику має окислювальний стрес та високі рівні кінцевих продуктів глікування очей, які можуть сприяти розвитку багатьох захворювань очей, ушкоджуючи судинні компоненти сітківки, порушуючи клітинну функцію та викликаючи окислювальний стрес.

Виноград захищає очі від вікових змін

Дієтичні антиоксиданти можуть зменшити окислювальний стрес і інгібувати утворення продуктів глікування, позитивно впливаючи на сітківку, наприклад, покращуючи оптичну щільність макулярного пігменту (MPOD). Виноград є природним джерелом антиоксидантів та інших поліфенолів.

У дослідженні 34 людини вживали виноград (1,5 чашки на день), або плацебо протягом 16 тижнів. У тих, хто їв виноград, спостерігалося значне збільшення MPOD, антиоксидантної здатності плазми та загального вмісту фенолів у порівнянні з тими, хто приймав плацебо. У тих, хто не вживав винограду, спостерігалося значне збільшення шкідливих кінцевих продуктів глікування.

Однак не варто забувати про калорійність винограду, можливі алергічні реакції і здуття живота. На думку дієтологів, як і з будь-якими іншими продуктами, з виноградом потрібно знати міру.