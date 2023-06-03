Какие существуют виды солнцезащитных кремов и чем они отличаются

Солнцезащита может выпускаться в виде лосьона, спрея, геля, крема, жесткого стика, пены для местного применения. Кремы лучше подходят для лица, гели удобнее применять на волосистых участках, стики комфортнее наносить на область вокруг глаз и губ.

В целом при выборе типа солнцезащиты нужно ориентироваться на личные предпочтения. Проблема может возникнуть только со спреями: не всегда легко определить достаточно ли средства нанесли на кожу, поэтому лучше его не экономить и щедро распылять.

Также на тему Кому нужно использовать солнцезащитный крем

Причем сначала нужно нанести средство на руки, а затем размазать по телу, чтобы случайно его не вдохнуть. Выделяют два вида фильтров солнцезащитных средств: физические и химические.

Физическая и химическая защита от солнца

Считается, что физические фильтры отражают лучи, а химические поглощают. Но есть исследования, утверждающие, что принцип их действия одинаков: и те и другие поглощают излучение.

Активные ингредиенты физических или минеральных, солнцезащитных кремов – оксид цинка и диоксид титана – не всасываются в кровь. Физические санскрины считаются более безопасными и более подходят для нежной, в том числе детской кожи. Однако они обычно дороже, дольше втираются и более заметны на коже по сравнению с химическими средствами.

А химические кремы на основе авобензона, октокрилена и оксибензона прозрачные, лучше ложатся и легче ощущаются на коже, быстрее втираются.

Еще есть санскрины на органических фильтрах нового поколения – тиносорб, ювинал, мексорил. Их молекулы больше, чем у обычных средств, поэтому они не раздражают кожу (не проникают через роговой слой) и глаза. Однако безопасность таких средств еще не доведена – из них в список одобренных компонентов FDA входит только мексорил.