Які існують види сонцезахисних кремів та чим вони відрізняються

Сонцезахист може випускатися у вигляді лосьйону, спрею, гелю, крему, твердого стіку, піни для місцевого застосування. Креми найкраще підходять для обличчя, гелі зручніше застосовувати на волосистих ділянках, стіки комфортніше наносити на область навколо очей та губ.

У цілому нині при виборі типу сонцезахисту необхідно орієнтуватися на особисті переваги. Проблема може виникнути лише зі спреями: не завжди легко визначити, чи достатньо засобу нанесли на шкіру, тому краще його не економити і щедро розпорошувати.

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Причому спочатку потрібно нанести засіб на руки, а потім розмастити по тілу, щоб випадково його не вдихнути.Виділяють два види фільтрів сонцезахисних засобів: фізичні та хімічні.

Фізичний та хімічний захист від сонця

Вважається, що фізичні фільтри відбивають промені, а хімічні поглинають. Але є дослідження, які стверджують, що принцип їхньої дії однаковий: і ті й інші поглинають випромінювання.

Активні інгредієнти фізичних, або мінеральних, сонцезахисних кремів – оксид цинку та діоксид титану – не всмоктуються в кров. Фізичні санскріни вважаються безпечнішими і більше підходять для ніжної, у тому числі дитячої шкіри. Однак вони зазвичай дорожчі, довше втираються і помітніші на шкірі в порівнянні з хімічними засобами.

А хімічні креми на основі авобензону, октокрилену та оксибензону прозорі, краще лягають та легше відчуваються на шкірі, швидше втираються.

Ще є санскріни на органічних фільтрах нового покоління – тиносорб, ювінал, мексорил. Їхні молекули більші, ніж у звичайних засобів, тому вони не подразнюють шкіру (не проникають через роговий шар) та очі. Однак безпека таких засобів ще не доведена – з них до списку схвалених компонентів FDA входить тільки мексорил.