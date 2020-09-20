Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев 20 сентября умер от коронавирусной инфекции. Ему было 56 лет.

Что известно о смерти Уктама Барноева

Местное издание "Газета.uz" сообщает, что у Барноева диагностировали коронавирус еще в конце июля.

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Вице-премьер якобы умер во время лечения в Германии. Политик проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.

Что известно об Уктаме Барноеве? Он с декабря 2016 года по февраль 2020 года был председателем Бухарской области Узбекистана. С февраля занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.



С июля его также назначили председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

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