Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса: что известно
Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной сфер Уктам Барноев 20 сентября умер от коронавирусной инфекции. Ему было 56 лет.
Что известно о смерти Уктама Барноева
Местное издание "Газета.uz" сообщает, что у Барноева диагностировали коронавирус еще в конце июля.
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Вице-премьер якобы умер во время лечения в Германии. Политик проходил лечение в частной клинике Akfa Medline.
Что известно об Уктаме Барноеве?Он с декабря 2016 года по февраль 2020 года был председателем Бухарской области Узбекистана. С февраля занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.
С июля его также назначили председателем Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.
Какова ситуация с коронавирусом в Узбекистане
- В Узбекистане за время пандемии подтвердили 51 235 случаев коронавируса. Умерли от болезни 429 человек. В стране проживают около 33 миллионов человек.
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев призвал своих соотечественников не относиться легкомысленно к коронавирусу, а придерживаться карантинных ограничений.
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