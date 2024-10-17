Теперь маленькая Руби больше не сможет видеть на правый глаз, пишет Irish Mirror.

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Как это случилось

В пригороде Дублина Таллахт семилетняя Руби Грейнджер пошла купить мороженое из фургона, который припарковался возле ее дома. Приобретя лакомство, ребенок проходил мимо костра, который разожгла молодежь.

Когда Руби была неподалеку, подростки бросили в костер вейп – аккумуляторная батарея разорвалась, а обломки полетели в лицо девочки.

Она шла к фургону, а когда возвращалась обратно – бац, и что-то взорвалось ей в лицо. Все, что я слышала, это крики, она была в истерике, когда она дошла до дома, я чуть не потеряла сознание. Кровь заливала все ее лицо, я прижала ее к груди и вызвала скорую, я была вне себя,

– рассказала ее мама.

Скорая помощь доставила девочку в местную больницу. Той же ночью ее перевели в Королевскую больницу глаз и ушей Виктории. Врачи провели экстренную операцию и удалили Руби глаз.

Медики считают, что повреждение было вызвано кислотой аккумулятора, поскольку "глазное яблоко было похоже на пюре". Маленькая Руби не почувствовала, как что-то попало в ее глаз. И тип повреждения не мог быть вызван физическим объектом.

Я отдала бы все для нее, ей всего семь лет, и это никогда не должно было произойти с ней. Я не могу в это поверить,

– сказала мать ребенка.

После несчастного случая член семьи проверил место пожара и нашел остатки нескольких сгоревших вейпов.

Мать надеется добиться справедливости для своей маленькой девочки. Но замечает, что найти того, кто совершил взрыв, это как "найти иголку в стоге сена".