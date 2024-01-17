Механизм работы вакуумной помпы

Вакуумный насос чаще всего является цилиндром с трубкой. Пенис помещают в помпу, из колбы откачивается воздух, давление снижается, и к члену приливает кровь. В результате эрекция усиливается и становится продолжительнее.

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Есть два основных вида вакуумных насосов: механические (с манжетой, управляемые вручную) и автоматизированные (электрические, из которых воздух откачивается насосом). Однако еще существуют менее распространенные гидронасосы – в них заливается вода, а затем через специальный клапан испускается воздух. В результате давление падает, жидкость нагревается, к члену приливает кровь.

Польза и вред вакуумной помпы

Главное преимущество вакуумных помп – стойкая эрекция. Такие устройства могут помочь даже при эректильной дисфункции, поскольку усиливают приток крови.

Есть еще несколько плюсов:

простота эксплуатации;

видимый эффект: как правило, эрекция усиливается уже через несколько минут после начала использования;

невысокая стоимость;

гибкость в применении: в отличие от препаратов от эректильной дисфункции, которые могут вызвать эрекцию не вовремя или в нужный момент не подействовать, можно использовать помпу, когда нужно.

А вот увеличить член насоса не сможет, хотя многие мужчины ее покупают как раз для этого. После использования насоса пенис действительно может выглядеть больше из-за притока крови. Но когда эрекция закончится, размер вернется в норму. И никакие "регулярные тренировки" не увеличат навсегда член – это просто маркетинговый ход.

Также важно понимать, что в некоторых случаях помпа может вызвать дискомфорт. А именно:

на пенисе могут образоваться петехии – красные пятнышки, вызванные микроразрывами капилляров;

пенис может онеметь или посинеть;

может возникнуть боль;

могут быть проблемы с эякуляцией (или она будет болезненной);

может развиться чувство, что сперма где-то "застряла".

Как правило, эти побочные эффекты проходят сами через несколько часов после прекращения использования помпы. Но есть и другие, более длительные последствия: при злоупотреблении насосом на пенисе могут образоваться рубцы, а также может развиться хроническое онемение члена.