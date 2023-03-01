Должны быть готовы, – в ВОЗ предупредили об угрозе пандемии птичьего гриппа
Источник:El Pais
Вселенная продолжает очищаться от людей. После смертоносного коронавируса, унесшего жизни миллионов людей, в ВОЗ предупреждают о новой пандемии.
Глава Всемирной организации здравоохранения по высоким патогенам Ричард Пибоди просит население держаться подальше от умирающих животных. Тела животных могут спровоцировать птичий грипп у человека.
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Вирус сможет передаваться от человека к человеку
Мы должны подготовиться к тому, что вирус птичьего гриппа распространится от человека к человеку.
– сказал Пибоди.
Он пояснил, что пандемию может вызвать вирус птичьего гриппа, который приобретает способность передаваться воздушно-капельным путем.
В то же время Пибоди заверил, что научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости.
Эпидемиолог подчеркнул, что новая вспышка птичьего гриппа, уничтожившая миллионы диких и домашних птиц по всему миру, началась около трех лет назад из-за особого типа вируса А.
Пибоди призвал быть внимательными и не трогать умирающих или мертвых птиц или других животных. Также он подчеркнул, что работники птицефабрик должны быть хорошо защищены.
По данным ВОЗ, с 2003 года по 25 февраля 2023 года в мире зарегистрировано 873 случая заражения людей гриппом А (H5N1) в 23 странах, умерло 458 человек.
Почему началась пандемия COVID-19: главное
- Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19 "скорее всего" была вызвана инцидент в лаборатории в Ухане, Китай.
- В отчете Министерства энергетики США говорилось, что утечка из китайской лаборатории была наиболее вероятной причиной вспышки COVID-19. По данным The Wall Street Journal, он основывается на новых разведывательных данных.
- В интервью Рэй также обвинил правительство Китая в попытках помешать расследованию причин пандемии.
- "Китайское правительство... делало все возможное, чтобы воспрепятствовать и запутать работу, которую выполняет наше правительство США и близкие иностранные партнеры. И это обидно для всех", – сказал Рей.
- Следует отметить, что ФБР не обвиняет Китай в умышленном распространении коронавируса – они считают, что утечка произошла случайно. Китайские чиновники уже отрицали это заявление, называя это кампанией клеветы на Пекин.