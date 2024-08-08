В Украине впервые зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

От нового варианта коронавируса FLiRT умерла 80-летняя пациентка из Ивано-Франковской области. Женщина имела сопутствующие заболевания.

Инфицирование именно новым субвариантом штамма "Омикрон" – FLiRT у нее подтвердили лабораторно. Об этом сообщил гендиректор Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук.

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Женщина имела хронические заболевания

Умершая имела сопутствующие заболевания: сахарный диабет и ишемическую болезнь сердца.

"Основным диагнозом была коронавирусная болезнь, она имела все симптомы и это было клинически и лабораторно подтверждено", – отметил Руслан Савчук.

Уточняют, что пацентку госпитализировали в одну из больниц Ивано-Франковска с высокой температурой в тяжелом состоянии, но медикам удалось стабилизировать ее состояние. Впрочем, через несколько дней после перевода в терапевтическое отделение, она умерла.

Как быстро болезнь унесла жизнь

В областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава рассказали, что от времени госпитализации до момента, когда женщина умерла, прошло 20 дней.

"Медики оказывали всю возможную помощь, но COVID-19 забрал ее жизнь", – добавил гендиректор центра.

Ситуация с COVID-19 на Ивано-Франковщине

По состоянию на 7 августа в области лабораторно подтвердили субвариант FLiRT только у умершей женщины. Пациентка была пенсионного возраста.

При этом в целом коронавирусная болезнь активно циркулирует в регионе. Только за понедельник, 5 августа было выявлено 20 новых случаев COVID-19.

По словам Руслана Савчука, если сравнить июнь и июль, то количество больных выросло на 11%.

Справочно. 5 августа Минздрав сообщил, что в Украине зафиксировали случаи нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT. Вариант подтвердили лабораторно у трех пациентов: двух – в Киеве и один – в Ивано-Франковской области.

Очевидно, по состоянию на сейчас из трех подтвержденных на сегодня случаев инфицирования субвариантом FLiRT, один – летальный.