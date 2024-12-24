Новый реабилитационный центр

Это реабилитационное пространство занимает более 500 квадратных метров и включает зал механотерапии, лечебные и массажные комнаты, кабинет физиотерапии, помещения для врача ФРМ и два кабинета психолога. Все зонированные пространства оборудованы инклюзивными туалетами, сообщает 24 Канал.

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Директор ГУ "Институт травматологии и ортопедии НАМНУ" Юрий Поляченко сообщил, что реабилитационный центр планирует работать как подразделение Института, предоставляя бесплатные услуги по реабилитации для военных.

Возможности нового центра

РеабиЦентр занимается не только реабилитацией и восстановлением, но и проводит диагностику. Среди его возможностей – обслуживание до 1000 военнослужащих ежегодно. Партнерами этого проекта стали украинская инжиниринговая компания СBM Forum, БФ "Общее дело", БФ Solidarity и другие частные доноры,

– подчеркнул Олесь Довгий, инициатор РеабиЦентра.

Реализация проекта заняла всего год. Оборудование для "РеабиЦентра" было получено в рамках совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения Украины под названием HEAL Ukraine.

"Мы получаем до 300 запросов на реабилитацию ежемесячно. Наша мультидисциплинарная команда готова, прошла обучение по использованию оборудования и работает для наших защитников", – поделилась Наталья Борзых, руководитель отдела реабилитации, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед, врач ФРМ.