Что известно о новом варианте коронавируса Пирола

В лабораторно подтвержденном случае, зафиксированном в Ровненской области, заболел молодой человек в возрасте 20 лет.

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Симптомы, характерные для этого субварианта Пиролы или BA.2.86, похожи на другие варианты COVID-19, включают недомогание, повышение температуры тела, кашель, головную боль, усталость, потерю обоняния или вкуса, возможны раздражение глаз и сыпи.

Этот новый вариант коронавируса вызывает беспокойство экспертов в сфере здравоохранения, но еще слишком рано делать выводы, является ли он более заразным, чем текущие штаммы вируса, и насколько он стабилен.

Пирола имеет более 30 мутаций своего спаечного белка по сравнению с XBB.1.5, вариантом Омикрона, который был доминирующим до недавнего времени. Спаечный белок позволяет коронавирусу проникать в клетки человека.

BA.2.86 впервые был обнаружен в конце июля в Дании и появился в США в августе. Тот факт, что известные случаи пока не связаны между собой, указывает на то, что штамм циркулирует шире, чем считалось, особенно после того, как наблюдение за COVID-19 уменьшилось.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшую неделю в Украине было зафиксировано 9 480 новых случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали 45 украинцев, среди них один маленький ребенок в возрасте до 4 лет. Вакцинация остается единственным эффективным методом для обретения иммунитета и облегчения течения заболевания.

Украина имеет более 3 миллионов доз вакцины для проведения бесплатных прививок. Среди доступных вакцин вакцина Janssen от Johnson & Johnson и вакцина Comirnaty от Pfizer. Также в Украине есть вакцина против COVID-19 для детей от 5 лет (производитель Pfizer – вакцина Comirnaty для детей).