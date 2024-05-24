В сети распространяют информацию, якобы в 2020 году Ульяна Супрун дала задание Максиму Степанову до 2026 года уничтожить все профсоюзы медиков. В заметке авторы также прикрепили письмо якобы от медработника из одного из роддомов Одессы, который сообщил, что в городе готовятся к ликвидации родильных путем присоединения их к городским клиническим больницам.

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Поэтому теперь это будет не роддом, а родильное отделение больницы, к которой присоединят роддом. Также в заметке добавили объявление о самороспуске профсоюзной организации при указанном роддоме (номер при этом не указали).



Скриншот сообщения

Кто такой Антон Гура

Антон Гура – украинский блогер и псевдоэксперт. С 2012 года работал коммерческим директором в медицинской компании "Био Тест Мед", которая поставляет технику и материалы для медицинских лабораторий. Выступал против медицинской реформы на пророссийском ютуб-канале Klymenko Time.

Активно комментирует медицинские темы, в марте 2020 года стал известен тем, что распространил фейковое видео с самолета Милан-Киев, на котором якобы были пассажиры с коронавирусом (на самом деле – нет). С 2022 года распространяет нарративы российской пропаганды, в начале полномасштабного вторжения призывал людей не сопротивляться оккупантам.

Реорганизация родильных домов

В апреле 2024 года Одесский городской совет принял решение о реорганизации четырех роддомов №1, №2, №4 и №7. Их присоединят к больницам №1, №10 и №11. Родильные дома присоединяли к городским больницам и в других областях.

Это делают в рамках третьего этапа медреформы о создании состоятельной сети. Эта реформа должна позволить повысить качество предоставления медуслуг. Объединение учреждений, которые не соответствуют нормам, не имеют необходимого оборудования или являются убыточными, с другими медучреждениями поможет создать способную сеть учреждений здравоохранения и увеличит финансирование таких больниц.

В зависимости от типа медучреждения количество услуг будет отличаться. Поэтому простые заболевания будут лечить в семейных врачей или общих больницах, которые будут доступны для пациента в радиусе 60 км или в течение 60 мин транспортом. Сложные заболевания будут лечить в кластерных и надкластерних медучреждениях, обеспеченных необходимым высокотехнологичным оборудованием. Подробнее об инфраструктурном этапе медреформы мы писали в одном из предыдущих выпусков.

Однако нет распоряжения о ликвидации всех роддомов в Одессе, сейчас там продолжают работать медучреждения этого профиля. Фото объявления о самоликвидации профсоюза, вероятно, настоящее. Профсоюз роддома №7 в Одессе, решение об объединении этого медучреждения принял городской совет, действительно находится в состоянии прекращения деятельности. Зато профсоюз родильного дома №4 продолжает работать, а данных о существовании профсоюзов одесских роддомов №1 и №2 нам найти не удалось.

Роспуск профсоюзов

Решение о самороспуске профсоюза могут принимать только участники союза и только коллегиально, кроме случаев, когда их деятельность нарушает закон. В таком случае решение о ликвидации принимает суд.

Законодательство Украины запрещает принудительный роспуск, прекращения, а также запрет деятельности профсоюзов по решению любых других органов. Профсоюз независим от органов государственной власти и органов местного самоуправления, работодателей и не подотчетен им.

Поэтому самороспуск профсоюза роддома №7 в Одессе не указывает на то, что власть собирается ликвидировать все профсоюзы работников здравоохранения. В частности, в Одессе действует Одесская областная организация профсоюза работников здравоохранения Украины. Также профсоюзы медиков є и в других областях, они не сообщали о давлении со стороны власти.

К тому же в 2020 году Ульяна Супрун уже не была исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, она сложила полномочия еще в сентябре 2019 года. Поэтому маловероятно, что она могла давать какие-то задачи министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, который занял эту должность в марте 2020 года. К тому же преемницей Супрун была Зоряна Скалецкая, а не Степанов.

