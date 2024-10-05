Некоторые из этих металлов достаточно токсичны для здоровья человека, сообщает Health.

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Какие металлы обнаружили в тампонах

Недавно исследование выявило следы 16 тяжелых металлов в 14 брендах тампонов, доступных в США и Великобритании. В частности исследователи нашли: мышьяк, кадмий, кобальт, хром, свинец и цинк.

Известно, что свинец может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности высокого давления, а также заболеваний мозга, почек и репродуктивной системы. Между тем мышьяк – известный канцероген, который связан с повышенным риском развития рака мочевого пузыря, легких, пищеварительного тракта и других органов.

Стоит ли отказываться от тампонов

Сейчас все, что известно ученым, то это то, что металлы присутствуют в тампонах. И пока неизвестно, попадают ли они в организм.

Это, безусловно, возможно, учитывая, как легко слизистая оболочка влагалища поглощает лекарства и токсины. Поэтому ученые планируют исследовать, могут ли химические вещества из тампонов и попадать в организм.

Результаты этого исследования пока не является причиной менять свое поведение. Прежде чем давать какие-либо всеобъемлющие советы, нам нужно больше информации и исследований. Я хочу призвать людей не паниковать,

– сказала акушер-гинеколог, доктор медицины Ашанда Сен-Жан.

Независимо от того, имеет ли это негативные последствия для здоровья, эксперты утверждают, что открытие подчеркивает значительный пробел по контролю средств женской гигиены.

В среднем женщины используют более 11 000 прокладок в течение жизни. Некоторые оценки показывают, что это число может быть ближе к 15 000.