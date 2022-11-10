Трагическое бездействие врачей

Это произошло 19 апреля 2020 года, медики "скорой" доставила женщину в Сумской медицинский клинический центр инфекционных болезней с подозрением на пневмонию.

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Пациентку осмотрела врач-инфекционист, также проведшая экспресс-тест на COVID-19. Врач исключила инфекционное заболевание, после чего выписала направление для дальнейшей госпитализации больной, поскольку уровень сахара в крови пациентки был критически высоким,

– отметили в полиции.

Но врач-терапевт не пустил медиков с больной в приемное отделение и в грубой форме потребовал от коллег везти больную в другое отделение и заявил, что не доверяет результатам теста на COVID-19. После этого "скорая" увезла женщину в областную больницу, о чем предварительно сообщили персонал и рассказали о критическом состоянии пациентки.

Однако дверь в приемное отделение была закрыта, а через 10 минут вышел врач-анестезиолог, который также отказался госпитализировать больную, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Потому женщину переместили в приемное отделение, где она и умерла, а врачи "скорой" вызвали полицию.

Врачей будут судить

Позже выяснилось, что пациентка умерла в результате осложнений, обусловленных воспалительным процессом в почках на фоне сахарного диабета.

Полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медиками своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть больного, провела расследование и направила обвинительный акт в суд. Врача-терапевта и врача-анестезиолога, отказавшихся госпитализировать пожилую женщину, будут судить.