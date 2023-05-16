В Одессе умерли 4-летние близнецы от отравления: ели овощи с рынка, а помогала врач с ОLX

В Одессе умерли четырехлетние близнецы от отравления неизвестным веществом. Дети ели овощи, купленные на рынке. Мать вызвала домой педиатра, но она не смогла помочь детям.

По данным полиции, мальчик скончался до приезда скорой, а девочка в больнице. Правоохранители подозревают врача в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекших гибель детей.

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В Одесское управление полиции 14 мая позвонил сотрудник скорой помощи и сообщил, что констатировал смерть мальчика Кирилла 2018 года рождения. Через 7 часов умерла сестра Кирилла – Кира.

Что могло стать причиной отравления

Издание "Антикор" пишет, что за день до трагедии мать купила на одесском рынке "Привоз" овощи, вечером покормила ими детей, после чего у них заболели животы и началась рвота.

Утром женщина вызвала домой детского врача Анну, которую нашла на сайте ОLX. В 13:00 та пришла осмотреть детей и сделала укол препарата "Церукал". После укола рвота прекратилась, но дети больше ничего не ели, а пили только очищенную негазированную воду.

Ночью мальчик попросил маму помочь ему пойти в туалет. Мать, увидев, что ребенок очень слаб, вызвала скорую помощь, которую ждала 5–7 минут, держа сына на руках.

Мальчик умер до приезда скорой

За несколько минут до приезда медиков ребенок уже не дышал. Врачи скорой пытались провести реанимационные мероприятия, но тщетно – мальчик был мертв. Его сестру доставили в областную детскую клиническую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом" в тяжелом состоянии, где она тоже, к сожалению, умерла.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Если вина врача будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.